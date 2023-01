Losada aseguró que le piden que sea candidata a gobernadora, pero que aún no tomó una decisión

"No estoy pensando en eso en este momento ¿Vos pensás que no me lo piden? Me lo están pidiendo hace un montón pero yo no trabajo para los políticos" dijo Losada en una entrevista a LT9.

"Me metí en política para trabajar para la gente. No me meto a pensar en candidaturas, no me presionan las encuestas ni los políticos" manifestó.

En esa misma línea, la senadora aseveró: "No me interesa ni me gusta la rosca, no es momento tampoco, no estoy en campaña. Es temprano para hablar de candidaturas" agregó.

Más allá de estas consideraciones, Losada admitió que se está trabajando "para unir a toda la oposición", en lo que sería una coalición entre Juntos por el Cambio y el Frente Progresista.

En otro orden, la senadora por Santa Fe consideró a la seguridad como "el tema más importante para la provincia", y contó que trabaja en un proyecto "con gente experta a nivel local, nacional e internacional".

"Santa Fe es una provincia que, en cuanto a lo económico, se puede ordenar rápidamente. Lo principal hoy es la seguridad" consideró.

También se refirió a la ley de alquileres, la cual consideró que fue creada "con buenas intenciones" pero que "lamentablemente no le sirve a nadie, ni a los inquilinos ni a los propietarios".

La intención de Juntos por el Cambio, aseguró, es derogar esta ley y plantear una nueva legislación en la materia "convocando a todos los partidos".

Por último, también se mostró crítica contra el oficialismo, considerando que "no trata proyectos que no tengan que ver con lo que ellos tienen como objetivo principal, que es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner".

"Tenemos un gobierno alejado de la sociedad" sentenció.