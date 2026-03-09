Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 9 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

9 de marzo 2026 · 07:09hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de poste o columnas, reemplazo de conductores y mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 9 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Salvador del Carril, Ruperto Godoy, República de Siria y Aristóbulo del Valle

• 8 a 12 en la zona de: Lamadrid, Aguado, Alberti y Javier de la Rosa

• 9 a 11 en la zona de: avenida Peñaloza, Obispo Boneo, Alberti y San José

• 11 a 13 en la zona de: Ayacucho, Padre Genesio, Candioti y Mitre

• 13 a 17 en la zona de: Alem, Ilia, Rosaura Shweizer y Remolcador Meteoro (Puerto de Santa Fe)

SANTO TOMÉ

• 8 a 11 en la zona de: RN 19 desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 6

SAN JOSÉ del RINCÓN

•11 a 13 en la zona de: Los Ceibos, Jacarandá, Los duendes y Timbó

ARROYO LEYES

• 8 a 10 en la zona de: Calle 42, Calle 32, Calle 11 y Calle 5A

• 9 a 11 en la zona de:

- RP N1, Lluvia de Oro, Los Duraznos y Los Flamencos

- avenida de Los Horneros, RP N1, Los Cítricos y Los Sauces

• 11 a 13 en la zona de: RP N1, Calle 38, Calle 48 y Calle 9A

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
