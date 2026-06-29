Uno Santa Fe | Política | Javier Milei

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

El jefe de Estado disertó en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel.

29 de junio 2026 · 23:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei llamó a América Latina a alinearse con Israel: Si Israel cae

Milei llamó a América Latina a alinearse con Israel: "Si Israel cae, luego vienen por todo Occidente"

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel. Allí, a lo largo de 20 minutos de este martes por la noche, habló de la relevancia del vínculo entre Argentina e Israel y cuestionó al “antisemitismo”, con un pedido particular para la región.

Milei advirtió que "si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente". En esa línea, definió la defensa del Estado israelí como una cuestión "moral" pero también de "autopreservación" para las democracias occidentales.

Milei dedicó buena parte de su exposición a condenar el antisemitismo, al que definió como "el canario de la mina de la degradación moral de Occidente", y recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires como prueba de que el terrorismo internacional también golpeó a la Argentina.

LEER MÁS: Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

Ataques

El Presidente también reiteró que el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 constituye una muestra de que "el odio muta, pero no muere", y equiparó a ese grupo con el régimen iraní, Hezbollah y otras organizaciones que, según afirmó, representan una continuidad histórica del antisemitismo. Para fundamentar esa idea recurrió a referencias bíblicas, especialmente al relato de Amalek en el libro de Shemot, al que presentó como una metáfora del terrorismo contemporáneo.

En otro tramo del discurso, Milei cuestionó con dureza al denominado "socialismo del siglo XXI" y aseguró que durante décadas gran parte de América Latina "hizo causa común con los enemigos de Israel". Según planteó, existe "una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita", basada en un supuesto rechazo compartido a los valores de la civilización occidental.

Como contracara, reivindicó las decisiones adoptadas por su administración desde diciembre de 2023. Enumeró la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas; la expulsión del encargado de negocios iraní; la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel; y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca ampliar la cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

Combate contra el financiamiento de organizaciones terroristas

En ese contexto, convocó a los parlamentos latinoamericanos a aprobar leyes que fortalezcan el combate contra el financiamiento de organizaciones terroristas y pidió que más países se sumen a esa iniciativa.

"Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones", afirmó al reclamar un compromiso político concreto por parte de los gobiernos y congresos de la región.

Sobre el final de su intervención, Milei trasladó el mensaje al plano político regional. Afirmó que la izquierda "sigue replegándose" en América Latina y celebró los recientes cambios de gobierno en distintos países.

"Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil", expresó.

La dictadura de Nicolás Maduro

También sostuvo que "el régimen cubano ha debido reconocer el fracaso de su ideología" y aseguró que "gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela".

Como cierre, el Presidente volvió a plantear que el escenario internacional representa una disputa entre dos modelos antagónicos y llamó a los países de la región a tomar posición. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", concluyó antes de cerrar con su habitual "¡Viva la libertad, carajo!".

Vale destacar que la conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation (IAF) y la American Friends of Isaac Accords (AFOIA), y reúne a los presidentes de los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel: bloques de legisladores que, en sus respectivos congresos nacionales, promueven vínculos con el Estado de Israel.

Javier Milei América Latina Israel ataques
Noticias relacionadas
Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI, el proyecto de Javier Milei para inversiones

Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI

Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

El gobierno de Santa Fe toma con beneplácito la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

El gobierno de Santa Fe toma con beneplácito la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli: Asumo el desafío más importante de mi vida

Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

Lo último

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Último Momento
Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Me salvó la providencia: el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste

"Me salvó la providencia": el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

Ovación
Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Unión lanzó la venta y renovación de abonos para el Torneo Clausura 2026

Unión lanzó la venta y renovación de abonos para el Torneo Clausura 2026

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa