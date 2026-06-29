Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

El jefe de Estado disertó en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel.

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel. Allí, a lo largo de 20 minutos de este martes por la noche, habló de la relevancia del vínculo entre Argentina e Israel y cuestionó al “antisemitismo”, con un pedido particular para la región.

Milei advirtió que "si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente". En esa línea, definió la defensa del Estado israelí como una cuestión "moral" pero también de "autopreservación" para las democracias occidentales.

Milei dedicó buena parte de su exposición a condenar el antisemitismo, al que definió como "el canario de la mina de la degradación moral de Occidente", y recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires como prueba de que el terrorismo internacional también golpeó a la Argentina.

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Ataques

El Presidente también reiteró que el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 constituye una muestra de que "el odio muta, pero no muere", y equiparó a ese grupo con el régimen iraní, Hezbollah y otras organizaciones que, según afirmó, representan una continuidad histórica del antisemitismo. Para fundamentar esa idea recurrió a referencias bíblicas, especialmente al relato de Amalek en el libro de Shemot, al que presentó como una metáfora del terrorismo contemporáneo.

En otro tramo del discurso, Milei cuestionó con dureza al denominado "socialismo del siglo XXI" y aseguró que durante décadas gran parte de América Latina "hizo causa común con los enemigos de Israel". Según planteó, existe "una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita", basada en un supuesto rechazo compartido a los valores de la civilización occidental.

Como contracara, reivindicó las decisiones adoptadas por su administración desde diciembre de 2023. Enumeró la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas; la expulsión del encargado de negocios iraní; la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel; y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca ampliar la cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

Combate contra el financiamiento de organizaciones terroristas

En ese contexto, convocó a los parlamentos latinoamericanos a aprobar leyes que fortalezcan el combate contra el financiamiento de organizaciones terroristas y pidió que más países se sumen a esa iniciativa.

"Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones", afirmó al reclamar un compromiso político concreto por parte de los gobiernos y congresos de la región.

Sobre el final de su intervención, Milei trasladó el mensaje al plano político regional. Afirmó que la izquierda "sigue replegándose" en América Latina y celebró los recientes cambios de gobierno en distintos países.

"Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil", expresó.

La dictadura de Nicolás Maduro

También sostuvo que "el régimen cubano ha debido reconocer el fracaso de su ideología" y aseguró que "gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela".

Como cierre, el Presidente volvió a plantear que el escenario internacional representa una disputa entre dos modelos antagónicos y llamó a los países de la región a tomar posición. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", concluyó antes de cerrar con su habitual "¡Viva la libertad, carajo!".

Vale destacar que la conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation (IAF) y la American Friends of Isaac Accords (AFOIA), y reúne a los presidentes de los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel: bloques de legisladores que, en sus respectivos congresos nacionales, promueven vínculos con el Estado de Israel.