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Manuel Adorni ultima detalles para la presentación de su declaración jurada en la previa al Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni aún no definió la fecha para hacer público el detalle de su patrimonio. La confianza en la fiebre mundialista

8 de junio 2026 · 14:04hs
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Manuel Adorni ultima detalles para la presentación de su declaración jurada en la previa al Mundial 2026

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Manuel Adorni ultima detalles para la presentación de su declaración jurada en la previa al Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ultima los detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción para intentar justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga.

Aún sin fecha definida, el ministro coordinador asegura que no pasará del lunes 15 del mes. El factor clave es que el inicio del Mundial 2026 previsto para el jueves 11, una de las principales apuestas del oficialismo para correr de agenda el impacto de la interna y la causa judicial del funcionario.

Lo cierto es que la demora de Adorni por presentar la actualización de sus cuentas se debe a dos factores: el primero de ellos, desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que quería evitar torcer el curso de la investigación que impulsa el fiscal, que recopila pruebas para determinar su situación, y la segunda, para darle la espalda a la presión interna de algunos factores como la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Vilarruel.

Manuel Adorni y una tensión interna en LLA

En la plana del Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación, pese que en el último tiempo la escalada de tensión interna abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descomprimió el impacto mediático de la causa.

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla", sostuvo Bullrich desde Mendoza, luego de haber presentado su propia declaración.

La anticipación de la presentación fue obligada. Con plazo el 31 de julio como fecha límite, fue la senadora la que públicamente pidió adelantar los plazos para evitar estirar la definición. Eso abrió una nueva grieta en el corazón del poder que comenzó a observar cómo Bullrich se diferenciaba y buscaba ocupar el rol de "mileísta coherente".

Con la irrupción del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la administración libertaria aspira a tomar aire y correr de eje los temas que complejiza sus días desde la detección de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a principios de marzo a Nueva York. Sin embargo, la suerte estará atada al desempeño de la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni.

Manuel Adorni declaración jurada enriquecimiento ilícito Mundial 2026
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