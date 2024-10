Mario Barletta, en contra el veto de Milei: "Nos estamos equivocando otra vez"

LEER MÁS: Veto al financiamiento universitario: cómo votaron los 19 diputados por Santa Fe

En ese sentido, expresó: “Si quieren que discutamos económicamente qué le conviene al país, le conviene educación, le conviene el desarrollo científico y tecnológico que está totalmente parado”.

Por último, el legislador del Frente Unidos comparó: “Los países que han estado en situaciones de crisis, aún más profundas que las nuestras, resurgieron a partir de entender que es con educación y con desarrollo científico en aquellas áreas, que hay que ver cuáles son las que te convienen en el orden internacional, porque el mundo está globalizado, te guste o no. A lo mejor no vas a competir con teléfonos celulares con los países asiáticos, pero en algo tenés que hacerlo y en eso nos estamos equivocando otra vez, porque no es la primera”.

LEER MÁS: Tras confirmarse el veto de Milei, gremios docentes de Santa Fe confirmaron que este jueves no habrá clases en la UNL

En el recinto, el apoyo al veto obtuvo 84 votos contra 160 en contra de la medida del presidente. Sin embargo, la oposición necesitaba los votos de dos tercios de los presentes para poder insistir con la ley y no lo consiguieron.

Respecto a los legisladores santafesinos, diez votaron en contra del veto y nueve a favor, sin abstenciones ni ausencias. En detalle, Unión por la Patria, la UCR y Encuentro Federal insistieron con la ley de financiamiento universitario, mientras que el PRO y La Libertad Avanza se manifestaron a favor de mantener el veto.