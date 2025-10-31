Uno Santa Fe | Política | Milei

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Dijo que en la reunión con los gobernador se pusieron de acuerdo "con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa"

31 de octubre 2025 · 01:21hs
Milei calificó de extremadamente positivo el encuentro con los gobernadores.

Milei calificó de "extremadamente positivo" el encuentro con los gobernadores.

Tras reunirse con veinte gobernadores en Casa Rosada, el presidente Javier Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral, la cual apuntaría a otorgar derechos "para el sector informal, que no tiene ninguno", indicó.

En diálogo con A24, Milei calificó de "extremadamente positivo" el encuentro con los gobernadores, quienes se pusieron de acuerdo "con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa", sostuvo.

LEER MÁS: Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Consenso absoluto

Dijo que "hay consenso absoluto" para reformar "un régimen laboral que está absolutamente anacrónico", ya que —según su análisis— hay que brindar derechos a "los que están en el sector informal, que no tienen ninguno".

"Los que quieren mantenerse en el viejo sistema lo pueden hacer, esto abre la posibilidad de que los que están en el segmento informal puedan ser formalizados. Solamente se ganan derechos de aquellos estaban afuera", remarcó.

LEER MÁS: Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Sobre los cuatro gobernador peronistas excluidos de la convocatoria, afirmó: "No podemos juntarnos con gente a la que dos más dos no les da cuatro".

En otro tramo de la entrevista anticipó que hará los cambios en su gabinete "cuando considere que sean necesarios", y sostuvo que va a buscar "actores que puedan ser interlocutores válidos ante la Cámara de Diputados, de Senadores y ante los gobernadores. Voy a evaluar cuál es el gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados”.

Admitió además como "una posibilidad" que Santiago Caputo se sume en algún momento al gabinete, y confirmó que este viernes se reunirá con Mauricio Macri: “Nunca me pidió nada, pero me ha hecho sugerencias. Hay cosas que me gustaría que funcionen mejor y él tiene la llave", indicó.

Milei consenso reforma laboral Casa Rosada
Noticias relacionadas
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

milei haria reuniones de gabinete en las provincias, incluyendo santa fe

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Lo último

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Milei aseguró que hay consenso absoluto para avanzar en una reforma laboral

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Último Momento
Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Milei aseguró que hay consenso absoluto para avanzar en una reforma laboral

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Argentina XV y una exigente prueba europea

Argentina XV y una exigente prueba europea

Ovación
El Turismo Carretera se presenta en el autódromo de Paraná

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo de Paraná

Argentina XV y una exigente prueba europea

Argentina XV y una exigente prueba europea

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros