Santa Fe se prepara para el Cyber Monday: qué esperar de la edición 2025

Desde Santa Fe , la expectativa crece por la llegada del Cyber Monday 2025 , que este año se extenderá del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Tradicionalmente, este evento de ventas online se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores aprovechen descuentos en diversos rubros, desde indumentaria y calzado hasta gastronomía y viajes.

María Cecilia Ulloa , vicedirectora de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , destacó en UNO 106.3 que esta edición estará marcada por la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra y optimizar la atención al cliente.

“Las empresas se han profesionalizado y están preparando ofertas atractivas, mejoras en los tiempos de entrega y opciones de financiación, para que los consumidores tengan una experiencia segura y eficiente”, señaló.

Comercios locales

En la región litoral, casi 100 empresas locales participarán, destacando la presencia de comercios santafesinos que buscan competir con grandes marcas nacionales e internacionales. Ulloa destacó que estas empresas no solo venden en Argentina, sino que muchas también exportan sus productos a otros países de Latinoamérica, evidenciando el potencial del sector en la región.

Respecto a los rubros más exitosos, Ulloa señaló que el año pasado hubo ventas inesperadas en alimentos y ferretería, mostrando cómo los hábitos de consumo online se consolidan en distintos sectores. “Esto demuestra que la venta online no reemplaza a la venta física, sino que la complementa, ofreciendo al cliente más opciones y comodidad al momento de elegir dónde comprar”, agregó.

Para quienes quieran participar o aprovechar las ofertas de manera segura, la recomendación es ingresar al sitio oficial cybermonday.com.ar, navegar por las categorías, consultar reseñas de productos y fijarse en el sello de CACE que certifica la seguridad de las tiendas. Además, algunas tiendas cuentan con asistentes digitales con inteligencia artificial que ayudan a encontrar las mejores ofertas.

Ulloa concluyó que eventos como Cyber Monday son una oportunidad para fortalecer la economía digital, profesionalizar a las empresas y acercar los productos del litoral a consumidores de todo el país y la región. La clave, según la experta, está en combinar ofertas atractivas, confiabilidad y atención de calidad, garantizando que cada compra sea segura y satisfactoria.