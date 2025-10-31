Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe se prepara para el Cyber Monday: qué esperar de la edición 2025

Empresas locales y del litoral ofrecerán promociones especiales, mientras los consumidores buscan aprovechar los descuentos y cupones exclusivos.

31 de octubre 2025 · 08:22hs
Santa Fe se prepara para el Cyber Monday: qué esperar de la edición 2025

Desde Santa Fe, la expectativa crece por la llegada del Cyber Monday 2025, que este año se extenderá del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Tradicionalmente, este evento de ventas online se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores aprovechen descuentos en diversos rubros, desde indumentaria y calzado hasta gastronomía y viajes.

María Cecilia Ulloa, vicedirectora de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destacó en UNO 106.3 que esta edición estará marcada por la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra y optimizar la atención al cliente.

“Las empresas se han profesionalizado y están preparando ofertas atractivas, mejoras en los tiempos de entrega y opciones de financiación, para que los consumidores tengan una experiencia segura y eficiente”, señaló.

Comercios locales

En la región litoral, casi 100 empresas locales participarán, destacando la presencia de comercios santafesinos que buscan competir con grandes marcas nacionales e internacionales. Ulloa destacó que estas empresas no solo venden en Argentina, sino que muchas también exportan sus productos a otros países de Latinoamérica, evidenciando el potencial del sector en la región.

Respecto a los rubros más exitosos, Ulloa señaló que el año pasado hubo ventas inesperadas en alimentos y ferretería, mostrando cómo los hábitos de consumo online se consolidan en distintos sectores. “Esto demuestra que la venta online no reemplaza a la venta física, sino que la complementa, ofreciendo al cliente más opciones y comodidad al momento de elegir dónde comprar”, agregó.

Para quienes quieran participar o aprovechar las ofertas de manera segura, la recomendación es ingresar al sitio oficial cybermonday.com.ar, navegar por las categorías, consultar reseñas de productos y fijarse en el sello de CACE que certifica la seguridad de las tiendas. Además, algunas tiendas cuentan con asistentes digitales con inteligencia artificial que ayudan a encontrar las mejores ofertas.

Ulloa concluyó que eventos como Cyber Monday son una oportunidad para fortalecer la economía digital, profesionalizar a las empresas y acercar los productos del litoral a consumidores de todo el país y la región. La clave, según la experta, está en combinar ofertas atractivas, confiabilidad y atención de calidad, garantizando que cada compra sea segura y satisfactoria.

Santa Fe Cybermonday 2025
Noticias relacionadas
franco casasola: un docente que aspira a entrar al congreso por santa fe

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

santa fe convocara a gremios estatales para recomponer salarios tras el dato de inflacion de octubre

Santa Fe convocará a gremios estatales para recomponer salarios tras el dato de inflación de octubre

calor y tormentas: jueves inestable en santa fe con una maxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Santa Fe con una máxima de 33 grados

Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti.

Pullaro y Scaglia en UNO Santa Fe: "Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo"

Lo último

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Último Momento
Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Ovación
Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newells

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros