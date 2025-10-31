Desde Santa Fe, la expectativa crece por la llegada del Cyber Monday 2025, que este año se extenderá del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Tradicionalmente, este evento de ventas online se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores aprovechen descuentos en diversos rubros, desde indumentaria y calzado hasta gastronomía y viajes.
Santa Fe se prepara para el Cyber Monday: qué esperar de la edición 2025
Empresas locales y del litoral ofrecerán promociones especiales, mientras los consumidores buscan aprovechar los descuentos y cupones exclusivos.
María Cecilia Ulloa, vicedirectora de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destacó en UNO 106.3 que esta edición estará marcada por la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra y optimizar la atención al cliente.
“Las empresas se han profesionalizado y están preparando ofertas atractivas, mejoras en los tiempos de entrega y opciones de financiación, para que los consumidores tengan una experiencia segura y eficiente”, señaló.
Comercios locales
En la región litoral, casi 100 empresas locales participarán, destacando la presencia de comercios santafesinos que buscan competir con grandes marcas nacionales e internacionales. Ulloa destacó que estas empresas no solo venden en Argentina, sino que muchas también exportan sus productos a otros países de Latinoamérica, evidenciando el potencial del sector en la región.
Respecto a los rubros más exitosos, Ulloa señaló que el año pasado hubo ventas inesperadas en alimentos y ferretería, mostrando cómo los hábitos de consumo online se consolidan en distintos sectores. “Esto demuestra que la venta online no reemplaza a la venta física, sino que la complementa, ofreciendo al cliente más opciones y comodidad al momento de elegir dónde comprar”, agregó.
Para quienes quieran participar o aprovechar las ofertas de manera segura, la recomendación es ingresar al sitio oficial cybermonday.com.ar, navegar por las categorías, consultar reseñas de productos y fijarse en el sello de CACE que certifica la seguridad de las tiendas. Además, algunas tiendas cuentan con asistentes digitales con inteligencia artificial que ayudan a encontrar las mejores ofertas.
Ulloa concluyó que eventos como Cyber Monday son una oportunidad para fortalecer la economía digital, profesionalizar a las empresas y acercar los productos del litoral a consumidores de todo el país y la región. La clave, según la experta, está en combinar ofertas atractivas, confiabilidad y atención de calidad, garantizando que cada compra sea segura y satisfactoria.