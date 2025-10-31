Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con el polémico Fernando Espinoza como árbitro

El polémico Fernando Espinoza será el juez de la visita de Unión a Newell's en Rosario. Cómo le fue a cada uno con este árbitro.

31 de octubre 2025 · 08:58hs
La Liga Profesional designó a Fernando Espinoza como árbitro principal para el encuentro de este viernes entre Newell’s y Unión, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El juez mendocino, de amplia trayectoria en la categoría, ya cuenta con un largo historial dirigiendo al conjunto tatengue.

El historial con Unión

Espinoza arbitró a Unión en 28 oportunidades, con un saldo equilibrado para el equipo santafesino: 11 triunfos, 7 empates y 10 derrotas. A lo largo de esos encuentros, el juez mostró 69 tarjetas amarillas a futbolistas rojiblancos y expulsó a cinco jugadores.

El primer antecedente se remonta al 10 de agosto de 2014, cuando el Tate, por entonces en la Primera Nacional, cayó como visitante ante Sportivo Belgrano de San Francisco por 3 a 1. Aquel día, Ignacio Malcorra había puesto en ventaja al equipo santafesino, pero el local lo dio vuelta con goles de César Carignano, Juan Pablo Francia y Fernando Coniglio.

La última vez que Espinoza dirigió a Unión fue mucho más reciente, el 15 de julio de este año, en la fecha inicial de la Zona A del Torneo Clausura, cuando el conjunto de Leonardo Madelón se impuso 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio 15 de Abril, con gol de Mauricio Martínez.

Cómo le fue a Newell’s con Espinoza

El árbitro mendocino también tiene una amplia estadística dirigiendo a Newell’s: 29 partidos, con 12 victorias, 6 empates y 11 derrotas. En esos encuentros, amonestó a 78 futbolistas leprosos y expulsó a nueve.

La primera vez que impartió justicia en un partido del conjunto rosarino fue el 22 de agosto de 2015, cuando la Lepra igualó 1-1 como visitante ante Atlético de Rafaela, con goles de Ignacio Scocco para Newell’s y Osmar Ferreyra para la Crema.

En tanto, su última actuación con el conjunto del Parque Independencia fue el 13 de septiembre de este año, cuando Newell’s venció 2-0 a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, con tantos de Víctor Cuesta y Facundo Guch.

Un árbitro con antecedentes parejos

Tanto para Unión como para Newell’s, el historial con Espinoza muestra una tendencia equilibrada. El juez mendocino, que suele tener actuaciones de mucha presencia y carácter, será el encargado de impartir justicia en un duelo clave para ambos: los rojiblancos buscan acercarse a los playoffs, mientras que los rosarinos necesitan puntos para escapar del fondo.

El encuentro comenzará este viernes a las 21.15, con televisión de TNT Sports y con Espinoza acompañado por Cristian Navarro y Javier Uziga como asistentes, y Sebastián Zunino en el VAR.

