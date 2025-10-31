Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La provincia de Santa Fe incorporó dos nombres a la lista de los diez delincuentes más buscados

Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, requerido en Santa Fe por asociación ilícita y tenencia de arma de fuego; y Héctor Argentino Gallardo, por homicidio

31 de octubre 2025 · 08:45hs
Andrés Raúl Acosta

Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo, dos delincuentes buscados en Santa Fe, por los que ofrecen 25 millones de recompensas

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe sumó dos nuevos nombres a la lista de los diez delincuentes más buscados por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil.

Son Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo. Las recompensas ofrecidas por datos que faciliten sus arrestos –o que confirmen su fallecimiento– son de 25 millones de pesos.

Acosta tiene 26 años, es oriundo de San José del Rincón y posee una orden de detención vigente desde el 12 de junio de 2025. Es investigado en la causa caratulada “Asociación Ilícita y Tenencia de Armas de Fuego”, a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional N°2, Patricio Saldutti.

Gallardo tiene de 54 años, es de Rafaela y cuenta con una orden de detención desde el 16 de septiembre de 2022 por una causa de “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en la que se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera, en 23 de abril de 2022. La investigación es llevada adelante por el fiscal Matías Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional N°

Quiénes son los delincuentes más buscados en Santa Fe

Los diez delincuentes más requeridos por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil que armó la Provincia de Santa Fe, son los siguientes:

• Héctor Argentino Gallardo (homicidio): $25.000.000

• Andrés Raúl Acosta (asociación ilícita y tenencia de armas de fuego): $25.000.000

• Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita): $25.000.000

• Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas): $30.000.000

• Fernando Sebastián Vázquez (homicidio): $30.000.000

• Facundo Nicolás Aguirre (homicidio): $35.000.000

• Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita): $35.000.000

• Vicente Matías Pignata (narcotráfico, Ley 23.737): $40.000.000

• Brian Walter Bilbao (narcotráfico, Ley 23.737): $50.000.000

• Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita): $70.000.000

Más de $300 millones en recompensas

El ministro Pablo Cococcioni, recordó que el Gobierno Santafesino ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas que permitan la captura de los prófugos más buscados. Al respecto, aclaró que “se paga tanto por el dato que facilite la captura como por aquel que permita confirmar el fallecimiento del prófugo”.

Los pagos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. “Una vez verificada la utilidad de la información, esa persona recibe un bolso con el dinero. Nadie sabrá nunca quién fue”, subrayó. Recomendó, además, no intentar detener a los prófugos por cuenta propia y comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.

Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por Cococcioni e integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Una unidad específica, la de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, se encarga de ejecutar las acciones que, en el último año, ya le permitió localizar y capturar a diez prófugos de alto perfil.

Los 10 que ya fueron capturados

En septiembre pasado se concretó la detención de Waldo Alexis Bilbao, tercero en la lista, en un operativo realizado en barrio Martin de Rosario. Y a los pocos días se produjo el arresto de quien lo reemplazó en la nómina, Ernesto Fabián Quintana, en la localidad de Recreo. Otro de los delincuentes más buscados, que también cayó en ese mes, fue Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, detenido por fuerzas federales en Rosario. A fines de agosto, la Unidad de Búsqueda y Captura de Alto Perfil detuvo a Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, en la localidad bonaerense de Dock Sud.

En julio de este año, Mirko Nicolás Benítez, alias “Mirko Yedro”, fue arrestado en zona sur de Rosario. Ese mismo mes Pablo Javier Raynaud fue capturado en un shopping de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí pero en diciembre de 2024 cayó Jonatan Gabriel “Jonita” Riquelme mientras paseaba a su perro por el barrio porteño de Caballito.

Mauricio Javier “Mauri” Ayala resultó detenido en junio pasado en Roldán.

Otro de los prófugos más buscados, Lisandro Damián “Limón” Contreras fue capturado en diciembre en un operativo conjunto entre Policía Federal y las Tropas de Operaciones Especiales en la localidad bonaerense de Tigre.

El primero de los prófugos más buscados en caer fue Mauricio Jesús Laferrara, alias “El Caníbal”, en junio de 2024 en Pueblo Andino.

Santa Fe delincuentes Seguridad búsqueda recompensas millones
Noticias relacionadas
ultimo jueves de octubre con sol y algo de viento en la ciudad de santa fe

Último jueves de octubre con sol y algo de viento en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Pedido de paradero Carmen Edith Bigues

Buscan a una mujer que falta de su casa desde principio del mes de octubre

el banco de alimentos santa fe lanza su campana navidad compartida

El Banco de Alimentos Santa Fe lanza su campaña "Navidad Compartida"

Lo último

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Último Momento
San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Ovación
Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newells

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros