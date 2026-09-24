All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

Colón tendrá una exigente visita a All Boys, que ganó apenas dos de los últimos 10 partidos y de local le cuesta un montón

Colón prepara las valijas para una visita que, en los papeles, puede parecer una buena oportunidad para seguir sumando. Pero en Floresta hay un contexto que obliga a mirar mucho más allá de los resultados recientes. Este sábado, desde las 16, enfrentará a All Boys por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional .

Del otro lado estará un equipo que atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. Los números explican parte de la preocupación. All Boys apenas consiguió dos victorias en sus últimas diez presentaciones y llega a este encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas . Una racha que lo dejó obligado a mirar de reojo la lucha por la permanencia y convirtió cada punto en una necesidad.

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Para Colón, justamente ahí aparece una de las principales dificultades del partido. El equipo de Iván Delfino llega con otro objetivo: sumar nuevamente de a tres y sostener la intención de terminar lo más arriba posible en la recta final del campeonato. Pero enfrente tendrá a un rival que juega con una presión diferente, con la urgencia de cortar una dinámica negativa que empieza a pesar.

All Boys, un rival peligroso para Colón por el contexto

Además, All Boys tampoco atraviesa su mejor momento jugando en casa. El conjunto de Floresta acumula dos partidos sin ganar como local, un dato que se suma a la seguidilla de resultados adversos y que buscará cortar justamente ante Colón. Todo ese escenario configura un partido incómodo. Porque cuando un equipo llega golpeado, con poco margen y necesitado de puntos, el contexto puede transformar la presión en un factor de reacción.

Lucas Cano, ex-Colón, juega en All Boys.

Delfino lo sabe. Por eso, más allá de la posición de ambos en la tabla y de las diferencias que puedan existir en los objetivos, Colón deberá interpretar rápido qué partido propone All Boys.

El Sabalero tendrá que jugar con paciencia, pero también con la intensidad suficiente para aprovechar los momentos que tenga. La urgencia del rival puede convertirse en una ventaja si Colón logra trasladarle todavía más presión, pero también puede ser el combustible que necesita el Albo para reaccionar.