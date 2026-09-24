Baja sensible: Colón pierde a Franco García por más de un partido

El delantero sabalero sufrió una lesión en el tobillo que le demandaría una recuperación de aproximadamente tres semanas

Franco García sufrió una lesión en el tobillo y será baja por tres semanas.

En el primer tiempo del partido que Colón jugó ante Los Andes, Franco García debió ser reemplazado cuando se jugaban 30' ya que luego de ejecutar un tiro libre acusó un fuerte dolor en la zona del tobillo.

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista reveló que se trataba de una dolencia en el empeine y que tenía previsto realizarse estudios para determinar el grado de la lesión.

Lo cierto es que el delantero será baja en el cotejo que Colón jugará frente a All Boys, pero además se perderá entre dos y tres partidos, debido a la lesión que sufrió.

Y es que el Wachi padece un esguince en la articulación de Lisfranc y una lesión en el ligamento del mediopié (empeine), que le demandará un plazo de recuperación de tres semanas.

LEER MÁS: Delfino pone a prueba su plan en Colón para visitar a All Boys

Sin dudas que se trata de una baja sensible para el equipo en la recta final de la competencia. Si bien no marcó goles, García es un jugador que le puede dar variantes en ataque a Iván Delfino y que ahora el DT deberá reemplazar.

De los tres refuerzos que llegaron en el mercado de pases de invierno, García es el que más minutos sumó y el que también tuvo mejores rendimientos, en comparación con Leandro Garate y Gabriel Risso Patrón.

Con la camiseta rojinegra, García lleva disputados 472', con la particularidad de que había ingresado en los 12 partidos de la segunda rueda. Fue titular en los últimos tres y aportó una asistencia, en el gol de Alan Bonanse a Deportivo Morón