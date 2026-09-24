Terror en barrio Roma por un pitbull suelto que atacó a otro perro y mordió a un vecino: piden endurecer los controles

Ocurrió en calle La Rioja al 3.500 cuando un pitbull suelto atacó a otro perro que paseaba con correa. Vecinos debieron intervenir para separarlos y un hombre resultó herido en una mano. La Policía identificó al propietario del animal escapado, mientras en el barrio reclaman sanciones más estrictas y bozal obligatorio.

Un violento e impactante episodio alteró la tranquilidad de barrio Roma durante la jornada de este miércoles. Dos perros protagonizaron una sangrienta pelea sobre la vereda de calle Rioja al 3.500, en la zona oeste de la capital provincial, lo que obligó a la intervención de varios vecinos para lograr destrabar el ataque y evitar consecuencias mayores.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por Claudio, un habitante de la cuadra, la riña se desencadenó cuando un transeúnte caminaba por el lugar junto a su mascota sujeta con correa. En ese momento, irrumpió en la vía pública un perro de raza pitbull que circulaba sin correa ni bozal, tras haberse escapado de un domicilio cercano .

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Feroz enfrentamiento sobre la vereda

Al interceptarse, los animales se enzarzaron en un feroz enfrentamiento sobre la vereda. En medio de la desesperación por interrumpir el ataque, el propietario del perro con correa intentó apartar a los animales y sufrió heridas por mordeduras en una de sus manos.

"Hay muchos chicos en la cuadra, mi nieta de 5 años estaba jugando en la puerta. Tendría que haber una ley para que todas las mascotas salgan con bozal, porque son animales y no sabemos cómo pueden reaccionar", sentenció Claudio, vecino de barrio Roma.

Intervención policial y el reclamo por mayor responsabilidad ciudadana

Minutos después de desatada la riña, el dueño del pitbull se presentó en el lugar manifestando su preocupación y explicando que el animal se le había escapado involuntariamente a su madre, una adulta mayor:

Actuación policial: personal de la Policía de Santa Fe arribó a la escena e identificó formalmente al propietario del animal suelto, notificándolo de las eventuales responsabilidades penales y contravencionales que podrían derivarse de las lesiones ocasionadas.

Sustusto en la zona: familias del barrio remarcaron la peligrosidad del hecho debido a la constante circulación de niños y niñas que juegan en las veredas de la cuadra.

Debate por la tenencia responsable: el suceso reabrió las discusiones vecinales respecto de la efectividad de las ordenanzas de animales potencialmente peligrosos y la exigencia de medidas de seguridad estrictas (correa, pretal y bozal) para circular por el espacio público.