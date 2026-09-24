Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón solo pudo incorporar tres jugadores en el último mercado de pases. Franco García, Leandro Garate y Gabriel Risso Patrón, las nuevas caras.

Colón encaró el mercado de pases con la intención de potenciar un plantel que tiene como objetivo pelear por el ascenso, pero finalmente solamente pudo concretar tres incorporaciones. El cuarto cupo disponible quedó sin utilizar y, posteriormente, la salida de Leandro Allende a Guaraní de Paraguay abrió la posibilidad de sumar otro futbolista.

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Sin embargo, pese a los distintos nombres que aparecieron durante esas semanas, Colón no volvió a incorporar. Por Santa Fe pasaron posibilidades de futbolistas de jerarquía y trayectoria como Rubén Botta y Jonathan Herrera, además de jugadores importantes para la categoría como Bruno Nasta y Santiago Eggel.

Finalmente, los nombres que llegaron fueron Franco García, Leandro Garate y Gabriel Risso Patrón, todos procedentes de equipos de Primera División. García y Risso Patrón arribaron desde Newell's, mientras que Garate llegó desde Huracán.

El presidente José Alonso explicó posteriormente las dificultades que encontró el club para completar el mercado: “Nos quedamos con tres jugadores que me parecen interesantes, dos nueves y un diez, y nos quedamos en el aire”.

Y fue todavía más directo al referirse a la dificultad de incorporar en mitad de temporada: “No es que nosotros nos dormimos. No es sencillo. A veces ni con plata el jugador viene”.

García, el refuerzo que se ganó un lugar en Colón

De los tres refuerzos, Franco García es el que logró mayor regularidad. El delantero fue valorado primero por Ezequiel Medrán y luego por Iván Delfino, hasta transformarse en una pieza habitual de la formación.

Su ausencia ante All Boys, producto de una lesión, representa por eso una baja de peso para Colón en un partido importante para el tramo final del campeonato.

UNO Santa Fe | José Busiemi

García le aporta al equipo diferentes variantes en ataque. Es un futbolista incisivo, intenso y capaz de generar situaciones, además de ofrecer movilidad y alternativas para atacar los espacios.

Todavía existe la sensación de que puede dar un paso más y terminar de explotar todo su potencial. Pero su importancia ya quedó demostrada por la continuidad que tuvo con dos entrenadores diferentes.

En un Colón que encara la recta final de la Primera Nacional con el objetivo de pelear por el ascenso, García aparece como una de las cartas ofensivas en las que Delfino deposita buena parte de sus expectativas.

Garate y Risso Patrón, todavía en búsqueda en Colón

El caso de Leandro Garate es diferente. El delantero alternó titularidades con suplencias y hasta el momento convirtió solamente un gol, frente a Acassuso.

Colón necesita que Garate pueda convertirse en ese goleador determinante que el equipo requiere para afrontar los partidos decisivos. Sus antecedentes en Huracán y la experiencia acumulada alimentaron expectativas que todavía están pendientes de traducirse en una producción ofensiva mayor.

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En cambio, Gabriel Risso Patrón comenzó a ganar terreno con el paso de los partidos. El futbolista fue utilizado en diferentes funciones, pero su aparición como volante por la izquierda le permitió encontrar una nueva alternativa dentro del equipo.

Ante Los Andes ingresó en esa posición durante el segundo tiempo, después de la lesión de Darío Sarmiento, y todo indica que tendrá muchas chances de ser titular ante All Boys en Floresta.

Su crecimiento llega en un momento en el que Delfino necesita ampliar las opciones disponibles, especialmente porque las lesiones y suspensiones redujeron considerablemente el margen de maniobra.

Tres refuerzos y una cuenta pendiente

El balance de los tres refuerzos deja una conclusión concreta: Colón encontró en García a un titular consolidado, en Risso Patrón una alternativa que empieza a ganar protagonismo y en Garate a un delantero que todavía tiene una deuda pendiente con el gol.

No son demasiadas incorporaciones para un plantel que afronta la etapa más importante de la temporada. Y esa falta de variantes puede quedar todavía más expuesta cuando aparecen lesiones y suspensiones, como ocurre actualmente.

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José Alonso había resumido la situación del mercado con una frase que explica buena parte del escenario: “Para mí el mercado de pases en el Nacional es solamente en enero. A mitad de año todos se desprenden de lo que no quieren”.

Colón deberá afrontar el tramo decisivo con estos tres refuerzos como parte de su estructura. Delfino ya encontró en García una pieza importante y empieza a darle más protagonismo a Risso Patrón; ahora espera que Garate pueda aparecer con el gol que todavía no encontró con continuidad. En una pelea por el ascenso donde cada detalle cuenta, los tres tendrán una responsabilidad cada vez mayor.