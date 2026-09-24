Después de casi 15 años, reabre el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

El Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce recibirá el fin de semana competencias tras casi 15 años: TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa

El Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce volverá a recibir este fin de semana competencias nacionales después de casi 15 años, con la presentación de TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa.

El circuito ubicado al pie de la sierra La Barrosa tendrá este viernes su acto oficial de reinauguración, antes del inicio de la actividad deportiva prevista para sábado y domingo. La reapertura marca el regreso de las categorías nacionales al escenario balcarceño desde la última competencia de Turismo Carretera disputada allí el 13 de noviembre de 2011, jornada en la que murió el piloto Guido Falaschi tras un accidente.

Desde entonces, los principales campeonatos nacionales de automovilismo de pista dejaron de visitar el trazado, que atravesó diferentes etapas hasta llegar a su actual proceso de recuperación. La puesta en valor incluyó una importante inversión destinada a reacondicionar el circuito y elevar sus estándares de seguridad, además de distintas etapas de apertura antes de habilitar nuevamente el recorrido completo.

Entre los principales trabajos se realizaron modificaciones sobre el dibujo original. Algunas curvas fueron suavizadas, especialmente las horquillas situadas en ambas cabeceras, mientras que se concretaron mejoras sustanciales en las vías de escape.

El renovado Juan Manuel Fangio cuenta con 4.592 metros de extensión sin chicanas y 4.642 metros con chicanas, manteniendo las características de uno de los circuitos más particulares del automovilismo argentino.

El regreso de las categorías nacionales a Balcarce

La ceremonia oficial de reinauguración está prevista para este viernes y contará con autoridades provinciales, municipales y representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos de TC Pista Pick Up y TC Pick Up. Durante la tarde se realizarán las respectivas clasificaciones para definir el orden de largada.

El domingo se disputarán las series desde las 10.45, mientras que las finales comenzarán a las 13.10 con TC Pista Pick Up. La carrera principal de TC Pick Up está programada para las 14.10, sobre 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.

La competencia tendrá además figuras reconocidas del automovilismo argentino. Mariano Werner llegará como líder del campeonato y también participará Omar “Gurí” Martínez, quien fue especialmente habilitado para disputar la fecha sin sumar puntos.

En total, están previstos 18 pilotos en TC Pick Up, con presencias como las de Martínez, José “Bocha” Ciantini y Diego Ciantini. También habrá 14 vehículos de TC Pista Pick Up y participación del Turismo Special de la Costa.

Inaugurado originalmente el 16 de enero de 1972, el Juan Manuel Fangio está enclavado sobre la ladera noroeste de la sierra La Barrosa y lleva el nombre del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 nacido en Balcarce.

Su reapertura permitirá que el automovilismo nacional vuelva a uno de sus escenarios históricos casi 15 años después de aquella última carrera de 2011, ahora con un trazado reacondicionado y nuevas medidas de seguridad.