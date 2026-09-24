Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 "el mejor año económico de la historia" si es reelegido

El Presidente habló ante unos 160 empresarios e inversores en el Economic Club of New York y vinculó un eventual segundo mandato con una aceleración de las inversiones en Vaca Muerta, minería y energía. También afirmó que la Argentina acumula 27 meses de crecimiento.

El presidente Javier Milei volvió a proyectar un fuerte crecimiento de la economía argentina hacia los próximos años. Durante una exposición ante empresarios, banqueros e inversores en el Economic Club of New York , aseguró que, si su gobierno es reelegido en 2027, “2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina” .

La afirmación fue realizada este jueves, durante la última jornada de su agenda en Nueva York, ante una audiencia de alrededor de 160 personas. Según explicó el mandatario, la mejora no se limitaría al comportamiento de los mercados financieros, sino que también alcanzaría a la economía real.

“Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real”, sostuvo Milei. En ese marco, señaló que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía ya avanzan a un ritmo elevado y, según su proyección, se acelerarían durante un eventual segundo mandato.

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El nuevo horizonte de las proyecciones oficiales

El pronóstico para 2028 se suma a otras proyecciones de crecimiento realizadas por integrantes del Gobierno durante los últimos dos años. En junio de 2024, Milei había sostenido que la economía había encontrado un piso y que “lo peor ya pasó”. En septiembre de ese año, durante una entrevista televisiva, afirmó que “de aquí en adelante solo quedan buenas noticias”, mientras que en diciembre aseguró que el país había dejado atrás la etapa más difícil.

En diciembre de 2025, el entonces viceministro de Economía José Luis Daza había proyectado que 2026 sería “el mejor año de la economía en décadas”, y vinculó esa expectativa con el crecimiento de la inversión y el mantenimiento del equilibrio macroeconómico.

Cuatro meses después, en abril de 2026, el ministro de Economía Luis Caputo amplió el horizonte y afirmó durante el AmCham Summit que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. El funcionario vinculó esa expectativa con la estabilización macroeconómica, la desinflación y la llegada de inversiones.

Ahora, Milei ubicó el principal punto de llegada en 2028, es decir, en el primer año de un eventual segundo mandato presidencial.

Inversiones y salarios

Durante su exposición en Nueva York, el Presidente sostuvo que la expansión de las inversiones también tendría efectos sobre los ingresos de los trabajadores.

Milei afirmó que el crecimiento de sectores vinculados con la energía, la minería y Vaca Muerta se traducirá en una mejora de los salarios y en una expansión de la economía real. “No solo en términos financieros, sino también en la economía real”, remarcó al describir el escenario que proyecta para 2028.

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El mandatario también aseguró que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y sostuvo que la expansión se distribuye entre distintos sectores de la economía. Se trata de una afirmación realizada por el propio Presidente durante su exposición ante los inversores y no de una medición independiente incorporada en su discurso.

Un mensaje dirigido a los inversores

La presentación tuvo lugar en una institución fundada en 1907 que reúne a referentes del sector financiero, empresarial y económico de Nueva York. Entre los asistentes se encontraban el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

La exposición formó parte de la agenda económica de Milei en Nueva York, luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de distintos encuentros con empresarios y referentes internacionales.

El mensaje central estuvo puesto en la continuidad del programa económico y en la posibilidad de que una eventual reelección en 2027 permita profundizar el proceso de inversiones que el Gobierno identifica como uno de los principales motores del crecimiento futuro.

De esta manera, el Presidente volvió a utilizar un horizonte futuro para describir la evolución esperada de la economía: primero fue la salida de la recesión, luego 2026, más tarde los 18 meses posteriores y ahora 2028 como el año que, según su propia proyección, podría marcar el mayor desempeño económico de la historia argentina.