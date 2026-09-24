Uno Santa Fe | El País | Milei

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 "el mejor año económico de la historia" si es reelegido

El Presidente habló ante unos 160 empresarios e inversores en el Economic Club of New York y vinculó un eventual segundo mandato con una aceleración de las inversiones en Vaca Muerta, minería y energía. También afirmó que la Argentina acumula 27 meses de crecimiento.

24 de septiembre 2026 · 15:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
2028. Milei proyectó para ese año el mejor año económico de la historia.

2028. Milei proyectó para ese año "el mejor año económico de la historia".

El presidente Javier Milei volvió a proyectar un fuerte crecimiento de la economía argentina hacia los próximos años. Durante una exposición ante empresarios, banqueros e inversores en el Economic Club of New York, aseguró que, si su gobierno es reelegido en 2027, “2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”.

La afirmación fue realizada este jueves, durante la última jornada de su agenda en Nueva York, ante una audiencia de alrededor de 160 personas. Según explicó el mandatario, la mejora no se limitaría al comportamiento de los mercados financieros, sino que también alcanzaría a la economía real.

“Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real”, sostuvo Milei. En ese marco, señaló que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía ya avanzan a un ritmo elevado y, según su proyección, se acelerarían durante un eventual segundo mandato.

LEER MÁS: Milei reclamó por Malvinas ante la ONU y advirtió: "Vamos a tomar cartas en el asunto"

El nuevo horizonte de las proyecciones oficiales

El pronóstico para 2028 se suma a otras proyecciones de crecimiento realizadas por integrantes del Gobierno durante los últimos dos años. En junio de 2024, Milei había sostenido que la economía había encontrado un piso y que “lo peor ya pasó”. En septiembre de ese año, durante una entrevista televisiva, afirmó que “de aquí en adelante solo quedan buenas noticias”, mientras que en diciembre aseguró que el país había dejado atrás la etapa más difícil.

En diciembre de 2025, el entonces viceministro de Economía José Luis Daza había proyectado que 2026 sería “el mejor año de la economía en décadas”, y vinculó esa expectativa con el crecimiento de la inversión y el mantenimiento del equilibrio macroeconómico.

Cuatro meses después, en abril de 2026, el ministro de Economía Luis Caputo amplió el horizonte y afirmó durante el AmCham Summit que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. El funcionario vinculó esa expectativa con la estabilización macroeconómica, la desinflación y la llegada de inversiones.

Ahora, Milei ubicó el principal punto de llegada en 2028, es decir, en el primer año de un eventual segundo mandato presidencial.

Inversiones y salarios

Durante su exposición en Nueva York, el Presidente sostuvo que la expansión de las inversiones también tendría efectos sobre los ingresos de los trabajadores.

Milei afirmó que el crecimiento de sectores vinculados con la energía, la minería y Vaca Muerta se traducirá en una mejora de los salarios y en una expansión de la economía real. “No solo en términos financieros, sino también en la economía real”, remarcó al describir el escenario que proyecta para 2028.

LEER MÁS: Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

El mandatario también aseguró que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y sostuvo que la expansión se distribuye entre distintos sectores de la economía. Se trata de una afirmación realizada por el propio Presidente durante su exposición ante los inversores y no de una medición independiente incorporada en su discurso.

Un mensaje dirigido a los inversores

La presentación tuvo lugar en una institución fundada en 1907 que reúne a referentes del sector financiero, empresarial y económico de Nueva York. Entre los asistentes se encontraban el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

La exposición formó parte de la agenda económica de Milei en Nueva York, luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de distintos encuentros con empresarios y referentes internacionales.

El mensaje central estuvo puesto en la continuidad del programa económico y en la posibilidad de que una eventual reelección en 2027 permita profundizar el proceso de inversiones que el Gobierno identifica como uno de los principales motores del crecimiento futuro.

De esta manera, el Presidente volvió a utilizar un horizonte futuro para describir la evolución esperada de la economía: primero fue la salida de la recesión, luego 2026, más tarde los 18 meses posteriores y ahora 2028 como el año que, según su propia proyección, podría marcar el mayor desempeño económico de la historia argentina.

Milei año Nueva York inversiones
Noticias relacionadas
Recorte real del 33,5%. El PJ santafesino criticó la caída de fondos para inversión en la provincia según el Presupuesto 2027.

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

milei viajara a estados unidos y participara de una nueva asamblea de las naciones unidas

Milei viajará a Estados Unidos y participará de una nueva Asamblea de las Naciones Unidas

Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei. 

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Cristina Kirchner. La Justicia extendió su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Lo último

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Último Momento
Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

El Papa León XIV trasladó un cálido saludo y bendiciones al pueblo santafesino

El Papa León XIV trasladó "un cálido saludo y bendiciones" al pueblo santafesino

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 el mejor año económico de la historia si es reelegido

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 "el mejor año económico de la historia" si es reelegido

Ovación
Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026