Milei habló luego de la renuncia de Espert: "No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché"

El presidente explicó por qué le aceptó la renuncia a su candidato. “El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones”, dijo Milei

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei visitó el programa de Luis Majul en LN+ y volvió a defender al economista. “No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert”, sentenció.

En esa línea, amplió: “Una persona honesta no está acostumbrada a moverse en ese barro”. “El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”, agregó el presidente. “Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?”, se preguntó el jefe de Estado .

“Nosotros no renunciamos a la vara suiza”, agregó Milei, reivindicando la posición de su espacio político que busca diferenciarse de los dirigentes opositores sobre quienes pesan causas y condenas por corrupción.

También disparó contra sus adversarios políticos en esta elección. “Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”.

“Lo maravilloso que hizo Espert hoy es que demostró que no somos todos lo mismo”, argumentó Milei. "Lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiador, se baja porque la causa de la libertad es más importante que todos nosotros", insistió el presidente.

Milei se refirió al caso $Libra, la criptomoneda recomendada por él como inversión que luego derivó en una causa por estafa. “Esa fue una operación montada por los mismos que le hicieron la operación contra Espert”, explico.

Respondiendo sobre las principales acusaciones por corrupción que pesan sobre su gestión, hizo una referencia a las denuncias que se desprendieron de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los que se escucha una versión sobre el cobro de coimas en la compra de medicamentos. “Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué”, dijo Milei.

Sobre las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre, Milei ratificó que el remplazo de José Luis Espert será Diego Santilli, quien pasará a encabezar la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. “Damos vuelta la página y vamos para adelante”, arengó el presidente.

Diego Santilli, el reemplazo de Espert

Mientras tanto, el oficialismo avanza con la intención de que el dirigente del PRO Diego Santilli ocupe su lugar en la lista de La Libertad Avanza (LLA). La decisión, que ya genera ruido dentro del espacio libertario, se fundamenta en el decreto reglamentario de la ley de paridad de género, aunque su aplicación despierta controversias jurídicas y políticas.

Según trascendió, el gobierno pretende que quien quede en reemplazo de Espert no sea la exvedette Karen Reichardt —segunda en la nómina—, sino Santilli, bajo el argumento del artículo 7 del decreto 171/2019.

Ese texto establece que “cuando un precandidato o candidato oficializado falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

De ese modo, la Casa Rosada interpreta que el reemplazo debe recaer en un varón, y no en Reichardt, lo que permitiría incorporar a Santilli al tope de la boleta bonaerense.

El movimiento, en caso de concretarse, implicaría un nuevo acercamiento entre Javier Milei y el PRO, luego de semanas de tensiones internas y versiones cruzadas sobre las responsabilidades políticas del escándalo que rodeó al economista.

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", tuiteó Santilli durante la noche de este domingo.

El antecedente Niembro y el dilema de las boletas

El último antecedente de una renuncia de este tipo se remonta a 2015, cuando Fernando Niembro debió bajarse de la lista de diputados del PRO tras las PASO por un escándalo con contrataciones del gobierno porteño. En aquella oportunidad, fue reemplazado por Silvia Lospennato.

Sin embargo, el escenario actual es distinto. Con la implementación de la boleta única de papel, la responsabilidad de imprimir y distribuir las papeletas recae ahora en el Estado, no en los partidos. Y esa situación complica el operativo.

Según fuentes judiciales, el gobierno podría aún reimprimir las casi 18 millones de boletas —para un padrón de 14 millones de electores habilitados—, pero el costo económico y político sería altísimo: se estima en unos 10 millones de dólares.

A contrarreloj, la Casa Rosada evalúa si insistir en esa estrategia para eliminar la imagen de Espert o mantener las papeletas ya distribuidas, que lo muestran aún como primer candidato.

La renuncia de José Luis Espert

Acorralado por las denuncias de corrupción contra su persona por sus posibles vínculos con el empresario Fred Machado, Espert bajó su candidatura para las elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de tres semanas.

El propio economista confirmó su renuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales al que tituló “Por la Argentina doy un paso al costado”. En su mensaje, el ahora excandidato no solo oficializó su salida, sino que denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación. El economista calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

El excandidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. Afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Espert también le dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de LLA y les pidió que “no se dejen psicopatear”. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, instó.

Qué dijo Milei tras la renuncia de José Luis Espert

Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de "dar un paso al costado" y renunciar a su candidatura, el presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora ex candidato y buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales.

Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una "operación maliciosa" y envió una clara señal a la interna y a la oposición: la causa está por encima de cualquier individuo.

"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", afirmó Milei en su cuenta de X (ex Twitter), validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del "sistema".

En esa línea, el presidente subrayó la primacía del proyecto sobre las individualidades, una frase que se lee como la aceptación y justificación del gesto de Espert. "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", sentenció.

Finalmente, Milei intentó trazar una vez más una línea divisoria entre su espacio y el resto de la política, a pesar de que la crisis se originó por una denuncia de corrupción en sus propias filas. "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo", aseguró, y concluyó con un eslogan de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".