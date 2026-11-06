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Milei llamó "héroes" a los empresarios de la Sociedad Rural y reiteró que su plan a largo plazo es eliminar las retenciones

El Presidente participó de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural, tras regresar de España.

6 de noviembre 2026 · 16:18hs
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Milei llamó héroes a los empresarios de la Sociedad Rural y reiteró que su plan a largo plazo es eliminar las retenciones

Milei llamó "héroes" a los empresarios de la Sociedad Rural y reiteró que su plan a largo plazo es eliminar las retenciones

El presidente Javier Milei defendió el rumbo de la economía y destacó el rol de los empresarios en la Argentina, a quienes llamó “héroes”, al participar de un encuentro en la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina. A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe y vaya que este auditorio está lleno de héroes, que día a día alimentan a millones de personas. Ustedes alimentan a 500 millones de seres humanos”, afirmó Milei.

En ese pasaje de su discurso, recordó sus conversaciones con Elon Musk y remarcó que “Tesla inaugura en Argentina” el próximo 20 de noviembre.

“(Elon Musk) es el (Thomas) Edison de la actualidad, el Leonardo Da Vinci de la actualidad, es maravilloso”, consideró el mandatario nacional al referirse al automóvil volador.

Milei volvió a hablar de las retenciones

En tanto, el jefe de Estado sostuvo que su plan a “largo” plazo “es que desaparezcan”, lo que generó una tanda de aplausos entre los presentes.

“Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, resaltó Milei.

Durante la reunión de fin de año de la Sociedad Rural, el jefe de Estado consideró que la generación de la riqueza “es de los empresarios, no del Estado”, porque, a su entender, “el Estado no debe estorbar”.

Por último, se refirió a las Pruebas Aprender y señaló que se ha “mejorado en todas las categorías y en los lugares más postergados” del país.

Retenciones Sociedad Rural Milei
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