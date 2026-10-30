En la apertura de la sesión del Senado, juró como nueva senadora Claudia López, en reemplazo de Juan Carlos Pagotto

El Senado aprobó la reforma de la ley de salud mental: cuáles son los cambios

El Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de salud mental , que permitirá las internaciones "involuntarias" , eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía . La iniciativa que será girada a la Cámara de Diputados se aprobó con 42 contra 21 votos .

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Moveré Santa Cruz. El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

El debate del proyecto de la ley de salud mental comenzó a debatirse después de las 22.30, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes, y de mercado voluntario de carbono.

El proyecto enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones

El proyecto de ley de salud mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, preferentemente psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

"La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario", señala el dictamen de mayoría.

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud, la libertaria, Ivana Arrascatea, aseguró: “Si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la ley de salud mental en una palabra sería: «llegar a tiempo»”.

"Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente", remarcó Arrascatea. Indicó que la actual ley fue "insuficiente" y por eso "hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas".

Detalles de los cambios a la ley de salud mental

Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia.

Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias y los recursos deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional.

Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.

La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que debía ser resuelta por un juez.

Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso.

Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.

Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.

Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.

Todos los bloques presentes y los homenajes

La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, Despierta Chubut. Primero los salteños; La Neuquinidad; y el catamarqueño Guillermo Andrada de Convicción Federal.

Tras la jura de López, el Senado rindió un sentido y extenso homenaje al exsenador Juan Carlos Pagotto, al exsecretario general de APL, Néstor Di Prospero, y al expresidente Néstor Kirchner.

En el primer tramo de la sesión, se otorgó estado parlamentario a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

También se aprobó dar trato preferencial al debate al proyecto para combatir la ludopatía, que se aprobó hace dos años en la Cámara de Diputados y perderá estado parlamentario en febrero, y a un proyecto impulsado por el kirchnerismo para anular el Fondo de Asistencia.

Por otro lado, se aprobó un proyecto de resolución para destacar la visita de León XIV y lo invita a dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa.