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Tras la postergación del debate legislativo, el Gobierno mete presión para aprobar las reformas en seguridad: "Los violentos no esperan"

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, reclamó que la Legislatura avance con el paquete de leyes enviado en mayo. El proyecto quedó fuera del temario de Diputados por diferencias internas en Unidos. "Ya no hay margen", advirtió el funcionario.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de octubre 2026 · 17:32hs
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Tras la postergación del debate legislativo

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Tras la postergación del debate legislativo, el Gobierno mete presión para aprobar las reformas en seguridad: "Los violentos no esperan"
Control por parte de la GSI

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Control por parte de la GSI

Tras la postergación del debate legislativo sobre las reformas en seguridad, el Gobierno provincial volvió a meter presión para que la Legislatura avance con el paquete de leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

A cinco meses de su presentación, el oficialismo volvió a insistir en la necesidad de aprobar las iniciativas. "Necesitamos las leyes", afirmó Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y advirtió: "Ya no hay margen, porque los violentos no esperan".

La interna de Unidos frenó la reforma de seguridad y el debate pasó a la próxima semana

El funcionario realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Rosario, convocada para brindar detalles sobre dos intervenciones policiales por violencia de género en las que se utilizaron pistolas Taser.

El reclamo se produjo luego de que el proyecto quedara fuera del temario de la Cámara de Diputados. Las diferencias internas entre los sectores radicales y socialistas que integran Unidos impidieron alcanzar un acuerdo para habilitar su tratamiento en el recinto.

La discusión fue postergada para la próxima semana, con el 5 o el 19 de noviembre como posibles fechas para retomar el debate.

El reclamo de Angelini por las reformas

Durante la conferencia, Angelini sostuvo que el gobernador Pullaro "tiene el compromiso de solucionar los problemas de seguridad" y defendió los resultados de las medidas implementadas desde el inicio de la actual gestión.

"Con el primer paquete de leyes hemos avanzado y reducido drásticamente la violencia. Hoy los rosarinos vivimos con mucha más tranquilidad", señaló.

Reforma de seguridad en Santa Fe: Diputados debate el paquete de Pullaro entre el respaldo oficialista y las críticas por las garantías constitucionales

Sin embargo, advirtió que la situación requiere nuevas medidas y que las organizaciones criminales continúan representando una amenaza.

"Rosario se muestra de una manera distinta, pero eso no quiere decir que el problema esté solucionado. Sabemos que las bandas están reorganizándose y esperando el momento de volver a atacar. Por eso necesitamos este paquete de leyes", afirmó.

El secretario recordó que el proyecto fue presentado hace cinco meses para que los legisladores pudieran analizarlo, formular propuestas y mejorarlo.

"Pero ya no hay margen, porque los violentos no esperan: atacan. Tenemos que tener respuestas preventivas, como lo hace muy bien nuestra Policía, e investigativas, como también lo hace muy bien la Policía de Investigaciones", sostuvo.

Angelini también atribuyó los resultados en materia de seguridad al proceso de capacitación y formación policial iniciado en diciembre de 2023.

"Hoy tenemos una mejor Policía de Santa Fe. Los resultados son fruto del gran trabajo que hacen. La Policía da respuestas a la sociedad", dijo.

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar con las modificaciones legislativas: "Hay mucho camino por transitar y las medidas que estamos pidiendo a la Legislatura nos van a ayudar. Este paquete de leyes significa darle más herramientas a la seguridad pública", concluyó.

Dos intervenciones policiales con pistolas Taser

La conferencia de prensa también tuvo como eje dos procedimientos policiales por violencia de género en Rosario, en los que los agentes utilizaron pistolas Taser.

El subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, informó que las intervenciones ocurrieron en Ameghino al 3600 y avenida El Rosario al 2400. En ambos casos, los efectivos aprehendieron a los sospechosos y pusieron a salvo a las víctimas.

Polito explicó que estas armas de baja letalidad permiten aplicar la fuerza de manera gradual ante situaciones de agresividad que puedan poner en peligro a terceros.

Según detalló, el personal policial primero debe intentar dialogar con la persona e instarla a deponer su actitud. Si no lo hace, puede utilizar la pistola para reducirla. Posteriormente, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) constata su estado de salud.

"La política de seguridad del gobernador Pullaro implica tener los móviles policiales en la calle. En estas dos situaciones, la Policía llegó rápidamente al lugar y pudo evitar que los hechos pasaran a mayores", afirmó.

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