No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

La oposición quería interpelar al ministro de Economía por las negociaciones con Estados Unidos y a Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos. Los tres enviaron notas para justificar la falta.

La oposición pidió volver a invitar a los funcionarios para la interpelación. (X/@DiputadosAR)

Fracasó este miércoles por falta de quórum la sesión en la Cámara de Diputados luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

La oposición aprobó la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones que está encarando con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de unos 20 mil millones de dólares y a Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

LEER MÁS: Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s 40.000 millones

El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de solo 12 diputados donde se debía tratar la interpelación a Caputo.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, los diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, los radicales, Julio Cobos, Atilio Benedetti, y Fabio Quetlas.

Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30 Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados ya que solo estaban los legisladores de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro y el radical Quetlas.

Las explicaciones de los ausentes

Este miércoles por la mañana se conocieron las notas que enviaron los tres funcionarios citados.

En alusión al viaje oficial que realizó a los Estados Unidos junto al presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo argumentó su ausencia: "Por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada".

En tanto, a través de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General, respondió sobre la hermana del presidente: "Debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión".

Por su parte, Lugones, el único que no estaba afectado en la comitiva oficial que fue a EE.UU., esgrimió "cuestiones de agenda impostergables". "Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite", agregó.

Ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina Milei a las interpelaciones, los bloques opositores pidieron a Menem que reprograme las reuniones "para garantizar su presencia efectiva".