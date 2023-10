Nuñez: "La opción es Patricia; los otros son socios, más de lo mismo"

A días de las elecciones presidenciales, el actual diputado y candidato a renovar su banca analizó el panorama político nacional, y también marcó su visión de Santa Fe. "El último debate clarificó quien es cada uno, Massa es un barco a la deriva, nos está llevando a la destrucción en materia económica como ministro, imaginen cómo presidente; Milei le miente descaradamente a la gente, no habrá dolarización y si habrá mucha 'casta' entre sus filas como por ejemplo Barrionuevo; el pacto de no agresión y centros cruzados entre Massa y Milei fue evidente" dijo Núñez.

En otro aspecto el dirigente PRO afirmó: "Patricia Bullrich con sus propuestas y fiel a su estilo transparente fue (y es) la única que mostró plan, equipo, y capacidad política para enderezar el rumbo de esta Argentina". Y sobre las perspectivas de que la candidata presidencial llegué a disputar un balotaje, Núñez fue contundente: "Vamos a estar en la segunda vuelta, de eso no tengo ninguna duda ; Patricia crece cada día en intención de voto, y el escenario político que se presentó en las PASO ya quedó atrás, por el contexto es difícil que un candidato gane en primera vuelta, pero nosotros vamos a estar en esa definición, y volveremos a ser gobierno en diciembre ".

Sobre la actualidad de Santa Fe y la proyección de como podría darse el escenario electoral en la provincia, José Núñez adelantó que “habrá un importante caudal de votos que regresarán a Juntos por el Cambio, y también mucha gente que no fue a votar en las PASO ahora sí lo hará, y lo hará por Patricia Bullrich”. Y amplió: “Los santafesinos no debemos (y no vamos a) perder una posibilidad histórica que se nos presenta hoy; con Maxi Pullaro y Gisela Scaglia (gobernador y vice), con tantos dirigentes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe que han ganado diputaciones, senadurías, intendencias, concejalías, y comunas, la coyuntura nos regala una chance única de pelear por hacer los cambios que la provincia necesita, y vamos a aportar lo nuestro para que Pato sea presidente”.

“Nosotros sabemos bien lo que nos une como espacio: el derecho a la propiedad privada, la libertad de expresión y la división de poderes, la educación (que debe ser servicio esencial y debemos tener 190 días de clases), una economía fuerte y pujante insertada en el mundo, y en ese marco buscamos generar consensos. Entendemos que el 22 de octubre se define el futuro del país, y es Pato Bullrich, por un lado, y el peor ministro de economía de la historia por otro, o un personaje que no hizo más que mentir sistemáticamente al pueblo, hablando de discurso anti casta cuando la casta la tiene adentro, y está a la vista su acuerdo con Massa”, declaró José Núñez.

Finalmente, el diputado instó a los ciudadanos a que “vayan a votar con esperanza a Patricia Bullrich, porque con ella una Argentina mejor es posible”. Y concluyó: “Fueron los peores cuatro años de un gobierno desde el regreso a la democracia, estamos llegando a los cuarenta años de su recuperación; por eso no permitamos que el kirchnerismo o sus aliados disfrazados con slogan de ´libertad´ nos sigan empujando a la resignación y la decadencia, tenemos en las manos la herramienta para cambiar, y estamos seguros de que un cambio positivo solo puede ser con Patricia y Juntos por el Cambio”.