Para la oposición el presupuesto "va a quedarse corto" y señalaron que "hay que ver a dónde estarán los recortes"

Molina destacó que el presupuesto es "realista" porque "no anticipa fondos que no se sabe si van a venir"

"Se habla de un presupuesto bastante austero, vamos a ver ahora en los detalles donde está la austeridad efectivamente, dónde van a estar los sectores que van a tener recortada las asignaciones de recursos", advirtió.

Fernández observó que "los gastos ordinarios (esto es personal y recolección de residuos) se llevan el 70% de lo presupuestado, y después, con el 30% restante, tenés que hacer magia".

Otro de los reparos que esgrimió el edil fue que "no está proyectado el dinero para obras públicas", y subrayó en ese mismo sentido que "las que se estaban realizando en la ciudad con financiamiento nacional se cortaron hasta que no vengan los fondos".

Por otro lado Fernández apuntó a la previsibilidad de los recursos coparticipables que, según estima el presupuesto municipal 2024, representará el 50% de los ingresos. Sin embargo, el concejal peronista señaló que falta conocer los acuerdos fiscales que habrá entre los distritos con Nación si se aprueba la Ley Ómnibus.

"El 50% de los recursos que va a tener el presupuesto son recursos que vienen de la coparticipación, o sea, recursos nacionales y recursos provinciales que en realidad uno hace un cálculo de cuánto son, pero son indeterminables a priori. No sabes si van a venir, porque todavía no tenés claro cuáles van a ser los acuerdos fiscales después de la Ley Ómnibus. Entonces, no sabes cuál va a ser la masa de recursos coparticipables que van a estar en las arcas del municipio", manifestó.

El concejal señaló que "entonces puede ser que venga más o puede ser que venga menos", pero reconoció que "eso por supuesto no es responsabilidad de los municipios, que está atravesando las cuentas fiscales en todos los gobiernos locales del país y en todas las provincias".

Otra concesión que realizó Fernández fue indicar que "no aumentar impuestos en aquellos sectores que van a tener mayores inconvenientes para pagar las tasas es una buena decisión".

"Parece que ahí hay una progresividad con la que yo estoy de acuerdo en términos fiscales siempre", concluyó.