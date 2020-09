Paritaria: Amsafé aceptó, pero advierte que van a seguir peleando por lo que falta

· LEER MÁS: Cómo es la propuesta salarial que el gobierno elevó al sector docente

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé La Capital, le dijo a UNO Santa Fe que "la propuesta tiene puntos positivos y negativos" y entre las consideraciones a favor marcó "las mejoras en las condiciones laborales, las convocatorias a titularización, suplencias y traslados; la importancia de que después de tantos meses se logre un acuerdo paritario", dijo y recordó que la última propuesta del gobierno había sido el 27 de febrero de este año.

Mientras que entre los puntos negativos señaló que "el aumento se dio con sumas no remunerativas y no bonificables, más allá de que impactan por la antigüedad, por la jerarquía, que se tienen en cuenta para los haberes jubilatorios, que se traslada a los pasivos. Pero son sumas no remunerativas y no bonificables".

Luego, el dirigente de Amsafé agregó: "Por supuesto que también cuestionamos el monto porque todos esperábamos montos mayores que nos permitan mejorar el poder adquisitivo de nuestros compañeros y compañeras".

Rodrigo Alonso.jpg El secretario general de Amsafé La Capital dijo que la paritaria de los docentes no está cerrada.

"Aceptamos la propuesta, pero con exigencias", aclaró y puntualizó: "Exigimos el blanqueo inmediato de todas las sumas para que sean remunerativas y bonificables; que se pueda mantener la justa proporción con los compañeros que tienen horas cátedras; es necesaria una suma por conectividad; también es necesario un salario de emergencia para los compañeros que están desocupados y, en ese aspecto, este plenario de secretarios seccionales al veto parcial que el gobernador hizo sobre esta ley".

El dirigente gremial también se refirió al malestar que muchos docentes están expresando en las redes sociales y, al respecto, dijo: "La aceptación no implica que la propuesta sea excelente, ni que cubra todas las expectativas que teníamos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuando uno analiza una propuesta paritaria, lo hace como trabajadores y organización sindical que define cuál es la mejor estrategia en una determinada etapa. Estamos en un contexto determinado y con una propuesta determinada y la definición que toma el conjunto de trabajadores y trabajadoras es que la mejor estrategia es aceptar la propuesta y seguir peleando por todo lo que falta.

"Eso fue lo que se puso a consideración –continuó Alonso–, porque está claro que las valoraciones sobre la propuesta no conforma a nadie, a pesar de tener puntos positivos y negativos".

Por último remarcó que en la resolución firmada en la Asamblea de Amsafé "se expresa claramente la exigencia de que "en la primera semana de diciembre se tiene que convocar a los docentes y allí el gobierno de la provincia tiene que presentar un cronograma que implique el blanqueo de todas las sumas para que pasen a ser remunerativas y bonificables".

"Pero también tiene que haber una propuesta salarial, porque el tema del salario no está cerrado y eso lo dejamos claro. Esto es un paso importante para nosotros que veníamos con salarios congelados, pero también decimos que es insuficiente y que hay que seguir peleando por mejorar el salario y las condiciones de trabajo", concluyó.

La propuesta

El ofrecimiento a Amsafé y el resto de los gremios docentes, al igual que lo que acordaron ATE y UPCN, tiene la particularidad de ser no remunerativo y no bonificable. Igualmente, se trasladará al sector pasivo con un piso del 80 por ciento sobre lo que cobran los activos. Los aumentos rigen desde el mes de agosto, con un piso para el cargo inicial de cuatro mil pesos, sin contar el aporte nacional (Fonid).

"En forma progresiva y ascendente, de acuerdo a los cargos y a la antigüedad de cada uno de esos cargos, esos cuatro mil pesos se van a ir incrementando", explicaron desde el gobierno provincial.

Luego habrá incrementos en octubre y en noviembre. "Esa política de noviembre, que es la más alta, tendrá continuidad en el tiempo. Es decir, se va a seguir abonando en diciembre, en enero y en los meses sucesivos. Excepto que en el mes de diciembre, mes en el cual se pactó una nueva reunión se convenga un incremento o alguna suma diferente", argumentaron desde el gobierno.