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Reapareció Maravilla Martínez entre las críticas: "Un mensajero de Satanás que me abofetee"

Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, es el principal apuntado por los hinchas luego de la derrota en el Clásico de Avellaneda ante Independiente

6 de abril 2026 · 16:09hs
Reapareció Maravilla Martínez entre las críticas: Un mensajero de Satanás que me abofetee

Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing que es el principal apuntado por los hinchas luego de la derrota en el Clásico de Avellaneda ante Independiente, publicó un mensaje en sus redes sociales en medio de las críticas: “Un mensajero de Satanás que me abofetee”.

El mensaje de Maravilla Martínez en redes

“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”, fue el mensaje compartido en redes sociales por “Maravilla”, quien quedó en el ojo de la tormenta después de su flojísima actuación de este sábado.

Martínez tuvo una desastrosa tarde/noche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ya que quiso picar un penal y la pelota se le fue por arriba del travesaño y después erró una situación clarísima solo frente al arco.

Pese a haber sido el gran responsable en la derrota ante el clásico rival, tanto el director técnico Gustavo Costas como sus compañeros salieron a expresarle su apoyo al hacer énfasis en el impresionante promedio goleador que tiene en Racing desde que llegó a principios del 2024.

El próximo partido de Racing será este martes por la tarde, cuando visite a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana

Maravilla Martínez Racing Independiente
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