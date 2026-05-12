El gobernador de Santa Fe participó junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, de la apertura de la muestra en la Sociedad Rural de San Francisco. Allí volvió a exigir al Gobierno nacional la eliminación de las retenciones y mayores inversiones en infraestructura productiva y energética.

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , participó este martes junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, del acto de apertura de TodoLáctea 2026, una de las principales exposiciones del sector lácteo del país, que se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco.

Al mandatario santafesino lo acompañaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Región Centro, Claudia Giaccone.

Bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, la quinta edición de la muestra -organizada por el Grupo TodoAgro- reúne más de 200 stands comerciales vinculados a la producción primaria y a la industria láctea. Santa Fe tiene el suyo, con 24 empresas expositoras.

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Trabajo conjunto entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos

Durante su intervención, Pullaro reivindicó el trabajo conjunto entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y aseguró que “hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país”.

En ese sentido, destacó el rol de la Región Centro y sostuvo que se trata de “la región más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional”. Además, afirmó que el desarrollo del país debe estar ligado a la producción y a la defensa de la industria nacional.

“Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tienen que mostrar que existe otro camino, basado en el esfuerzo y la cultura del trabajo, en un contexto económico complejo”, remarcó el mandatario santafesino. Y agregó que muchas veces “se espera un milagro a partir de la minería o la energía, sin mirar el enorme entramado productivo que nació alrededor del campo y que permitió el crecimiento de industrias y empresas que hoy generan cientos de puestos de trabajo”.

Pullaro también subrayó el arraigo y la inversión local como rasgos distintivos de la región: “Ese es el ADN de nuestras provincias: gente que invierte acá y no se lleva el dinero afuera, sino que apuesta al país”. En esa línea, recordó que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos conforman “la cuenca lechera más importante de América Latina”.

Por su parte, Llaryora sostuvo que “defender la producción es defender el trabajo” y definió a la Región Centro como “una voz constructiva del interior productivo que sigue sosteniendo a la Argentina”.

Reclamo por retenciones y obras

En el marco de la exposición, ambos gobernadores reiteraron el reclamo al Gobierno nacional para que elimine las retenciones al sector agropecuario.

“Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones, como hicimos nosotros desde las provincias con bajas impositivas para el campo y la industria”, reclamó Pullaro. Además, pidió que los recursos generados por el sector “vuelvan en obras de infraestructura productiva”.

El gobernador santafesino también exigió inversiones en rutas y energía: “Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”.

En la misma línea, Llaryora advirtió que “Argentina no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”. Y concluyó: “Si va a haber nuevos esquemas de beneficios impositivos, es hora de que también alcancen al campo argentino y que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos”.