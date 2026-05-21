Matías Mansilla se recuperó y Unión tendrá dos cambios para jugar ante Independiente

El arquero de Unión venía arrastrando una molestia pero se recuperó y será titular. Leonardo Madelón dispondrá de dos cambios obligados

Matías Mansilla arrastra una molestia en la rodilla, pero de todos modos será titular ante Independiente.

El entrenador de Unión Leonardo Madelón debe terminar de definir el equipo que este viernes desde las 20 jugará ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina.

Y la buena noticia que recibió el DT tiene que ver con la recuperación de Matías Mansilla. El arquero venía arrastrando una molestia en la rodilla, pero en las últimas horas fue evolucionando y por ese motivo será titular.

Sin embargo, el Tate no podrá contar con dos titulares. Se trata de Marcelo Estigarribia y Brahian Cuello, quienes padecen distintas molestias musculares.

En principio, ambos jugadores viajarán a Rosario, pero por estas horas es un hecho que no serán titulares y habrá que ver si tienen alguna chance de ocupar un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: Unión rechazó una oferta que llegó de Brasil por un defensor titular

En el lugar de Estigarribia estaría ingresando Agustín Colazo. Mientras que el reemplazante de Cuello sería Lucas Menossi y en consecuencia Julián Palacios podría pasar al carril izquierdo.

Si se confirman estas dos modificaciones, habrá que esperar para saber el esquema que dispondrá Madelón ya que tendría en cancha a tres volantes centrales como Rafael Profini, Mauro Pittón y Lucas Menossi.

La probable formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Lucas Menossi, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.