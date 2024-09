Pese al apoyo de algunos radicales al veto, De Loredo manifestó que su bloque "va a insistir con el proyecto"

“El bloque del radicalismo va a insistir con este proyecto que trabajó con paciencia, con responsabilidad, que impulsó”, comenzó su intervención el cordobés. Así, preguntó: “¿Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación? Si, tiene derecho vetar. ¿Tenemos nosotros derecho a insistir? No solamente tenemos un derecho a insistir, sino que en este particular caso tenemos una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria en la República Argentina una fórmula dispuesta por ley”.

Según publica "El parlamentario", De Loredo calificó de “falaz” el argumento que dio el oficialismo de que el proyecto no indicaba los fondos de donde se pretende dar esta recuperación de “un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación de más del 120% aplicada en el mes de diciembre por el gobierno, y que logre el equilibrio fiscal más de un 30% o 40% por licuadora “.

En esa línea, explicó la forma de financiamiento está en el proyecto y los indicó el Parlamento, pero el Gobierno no acompañó. “Le dimos múltiples opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el gasto tributario de más de 2 puntos del PBI de un conjunto de industrias y empresas que tienen extensiones impositivas”, sostuvo.

“Nosotros estamos simplemente cumplimentando lo que la ley nos exige. La fórmula de movilidad, así lo tiene dicho nuestra Constitución, pero así lo tiene respaldado las resoluciones jurisprudenciales si no están dispuestas por ley terminan más temprano que tarde siendo perdidosas en los estragos judiciales y así se va acumulando déficit fiscal”, planteó el radical.

También manifestó que es “falacia el argumento porque al tener un presupuesto prorrogado el Gobierno tiene prioridades y tiene porcentualidades en donde tiene que priorizarse el gasto del Estado. Si después por la inflación no corresponde esa prioridad señalada en el presupuesto, lo que viene a hacer el Congreso es a corregir esa decisión de no atender a la prioridad del presupuesto prorrogado”, y comparó: “¿Qué estamos discutiendo? Acá estamos discutiendo al final del día 15,000 pesos promedio para cada haber jubilatorio, prácticamente una docena de empanadas”.

“Me parece que la Argentina está rebalsada de esos argumentos. No es cierto que con los tres aviones que compró el Gobierno puedan afrontar esto son 2000 millones de dólares, no estoy de acuerdo con la compra de sus aviones. No es cierto que con eso se puede afrontar esto no equivale a los fondos para los servicios de inteligencia, que nosotros tampoco compartimos, pero de ninguna manera quiebran las finanzas del Estado y el Gobierno lo sabe a la perfección”, señaló el presidente del bloque UCR.

Respecto de la postura que ya adelantaron algunos de sus dirigidos que apoyan el veto, expresó: “Me ha tocado una chamba bastante difícil que es conducir un bloque que tiene una identidad de centro, que tiene una identidad de razonabilidad, que tiene una identidad de institucionalidad, momentos donde no sé cuánto tiempo durará. Entonces, con una vocación de que las cosas se sucedan, intenté persuadir al oficialismo, tenía la posibilidad de vetar parcialmente”.

“Este proyecto tiene un conjunto de disposiciones, si le afectaba los aportes del pago de las deudas en el ANSeS, podría vetar esa parte. Sí le afectaba las deudas con las cajas de previsiones provinciales, podía vetar esa parte si le afectaba. Si le afectaba el piso mínimo para sustituir el bono, y bueno, podía vetar esa parte. Si le afectaba este criterio de crecimiento del salario porque eso sucede es porque está creciendo la economía de manera que no afecta el déficit y vetar esa parte”, le enrostró De Loredo.

El radical apuntó que “ante esta realidad de atomización de todos los bloques, del cual mi bloque no es una excepción, ante la cruda realidad de este clima de época nos damos vuelta sabiendo la dificultad, sabiendo lo cerca que está el Gobierno en esta tentación de llegar a 86 votos y desbaratar la posibilidad de que juntemos los tercios de los presentes”.

“5 minutos antes de que quede la nada en esta Argentina del ‘todo y de la nada’ cuando advertimos en el número que el Gobierno está cerca de desbaratarnos los dos tercios, cuando intentamos persuadirlo parcialmente, nos damos vuelta y les decimos a los que quieran ayudar a los jubilados en esto insistamos parcialmente hay un precedente único en la jurisprudencia argentina en este Parlamento que se puede hacer y la respuesta es no, o ‘todo o nada’ y que se sepa de qué lado está cada uno. Ni uno están discutiendo el equilibrio fiscal, ni los otros están honestamente queriendo ayudar en algo concreto y objetivo a los jubilados argentinos”, disparó.

Y cerró: “El radicalismo va a insistir por la totalidad de lo que le propuso el Parlamento argentino y vamos a intentar que recapacite el Gobierno y que logremos los dos tercios de los presentes en esta Cámara”.