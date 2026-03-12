Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

El DT Leonardo Madelón aún no definió los 11 de Unión para recibir a Boca a raíz de algunos jugadores tocados. ¿Cuándo concentra el plantel de Unión?

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 16:24hs
Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

El plantel de Unión llevó adelante este jueves por la mañana una práctica abierta en su predio, ultimando detalles para el compromiso del domingo ante Boca en el 15 de Abril, desde las 22, por la 11ª fecha del Apertura. En ese contexto, el DT Leonardo Madelón mantiene algunas dudas.

• LEER MÁS: Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

El zurdo Mateo Del Blanco no trabajó con normalidad debido a una descompostura, aunque en principio no tendría mayores inconvenientes para estar desde el arranque frente al Xeneize.

• LEER MÁS: Rafael Profini sobre el duelo con Boca: "Todos soñamos con jugar estos partidos"

La situación de Estigarribia en Unión

El caso que genera más atención es el de Marcelo Estigarribia. Tras el encuentro disputado en Avellaneda ante Independiente, debió recibir varios puntos de sutura por un corte, lo que obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución. Madelón admitió que lo esperarán hasta último momento para definir si puede ser parte del equipo titular.

Leonardo Madelón

En caso de que el atacante no llegue en condiciones, las primeras opciones que aparecen son Diego Díaz y Misael Aguirre, mientras que un escalón más atrás surge la posibilidad de Agustín Colazo, quien ya se encuentra recuperado.

• LEER MÁS: Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

El plantel rojiblanco continuará con los entrenamientos hasta el sábado por la mañana y, posteriormente, quedará concentrado por la tarde-noche a la espera de uno de los compromisos más exigentes de esta parte del torneo frente a Boca.

Unión Boca Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
preocupacion en union: del blanco y estigarribia faltaron a la practica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

union tiene al jugador que mas remata al arco en la liga profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

rafael profini sobre el duelo con boca: todos sonamos con jugar estos partidos

Rafael Profini sobre el duelo con Boca: "Todos soñamos con jugar estos partidos"

madelon: union no tiene que cambiar mas alla que venga un grande como boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Lo último

Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Último Momento
Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: Se ven más carteles de alquiler

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Ovación
Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe