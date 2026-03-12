Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

El DT Leonardo Madelón aún no definió los 11 de Unión para recibir a Boca a raíz de algunos jugadores tocados. ¿Cuándo concentra el plantel de Unión?

El plantel de Unión llevó adelante este jueves por la mañana una práctica abierta en su predio, ultimando detalles para el compromiso del domingo ante Boca en el 15 de Abril, desde las 22, por la 11ª fecha del Apertura . En ese contexto, el DT Leonardo Madelón mantiene algunas dudas.

El zurdo Mateo Del Blanco no trabajó con normalidad debido a una descompostura, aunque en principio no tendría mayores inconvenientes para estar desde el arranque frente al Xeneize.

La situación de Estigarribia en Unión

El caso que genera más atención es el de Marcelo Estigarribia. Tras el encuentro disputado en Avellaneda ante Independiente, debió recibir varios puntos de sutura por un corte, lo que obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución. Madelón admitió que lo esperarán hasta último momento para definir si puede ser parte del equipo titular.

Leonardo Madelón Prensa Unión

En caso de que el atacante no llegue en condiciones, las primeras opciones que aparecen son Diego Díaz y Misael Aguirre, mientras que un escalón más atrás surge la posibilidad de Agustín Colazo, quien ya se encuentra recuperado.

El plantel rojiblanco continuará con los entrenamientos hasta el sábado por la mañana y, posteriormente, quedará concentrado por la tarde-noche a la espera de uno de los compromisos más exigentes de esta parte del torneo frente a Boca.