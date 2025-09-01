Uno Santa Fe | Milei

Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei

El gobierno denunció un plan de "inteligencia ilegal" en el caso de los sobornos en discapacidad y un juez federal dispuso que cesen las filtraciones de los comprometedores audios

1 de septiembre 2025 · 18:19hs
El gobierno de Javier Milei denunció una “operación de inteligencia ilegal” por la filtración de audios de Karina Milei

El gobierno de Javier Milei denunció una “operación de inteligencia ilegal” por la filtración de audios de Karina Milei, y la Justicia prohibió su difusión.
Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el gobierno de Javier Milei denunció en la Justicia la existencia de “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación fue confirmada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un comunicado.

La Casa Rosada salió al cruce luego de la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados en Casa de Gobierno. En esas grabaciones, la hermana del presidente se refería al funcionamiento interno y a supuestos manejos de poder en torno a Eduardo “Lule” Menem y al exfuncionario Diego Spagnuolo.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió Adorni en su cuenta de X. Minutos después, el propio Javier Milei replicó la denuncia con una frase contundente en mayúsculas: “OPERACIÓN DE INTELIGENCIA ILEGAL”.

La decisión de la Justicia

En paralelo, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei. La medida cautelar alcanza específicamente a las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada y prohíbe su reproducción en medios de comunicación. Según explicó Adorni, la resolución judicial “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El caso estalló tras la divulgación de conversaciones donde se mencionaban presuntos porcentajes cobrados en el marco de contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que derivó en la renuncia de funcionarios y en la apertura de investigaciones judiciales. La nueva presentación del Ejecutivo busca correr el eje hacia la hipótesis de una maniobra de inteligencia contra la gestión libertaria en plena campaña electoral.

El escándalo, que combina acusaciones de corrupción y denuncias de espionaje, se transformó en una de las mayores crisis políticas desde la asunción de Milei, con repercusión directa en la escena nacional.

Qué dicen los audios de Karina Milei

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones.

No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

Los audios de Spagnuolo sobre Discapacidad

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

