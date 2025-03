Pullaro sobre acuerdo con el FMI: "Hubiese sido muy malo no aprobarlo"

“Nación tuvo que acudir al FMI. Hubiese sido muy malo que no hubiese salido aprobado. Tal vez el mecanismo correcto hubiese sido una ley, pero se envió un DNU al Congreso y ya hubo una cámara que lo ratificó por lo que el acuerdo está aprobado”, sostuvo.

Pullaro y el acuerdo

“Esperemos que esto le traiga estabilidad a la Argentina, que siga el camino del ajuste del Estado, pero fundamentalmente del equilibrio fiscal porque cuando crece la inflación los sectores populares lo sufren”.

A su vez, se diferenció de Nación: “Somos la provincia menos endeudada de la Argentina. A fin de mes tengo el doble de lo que debo a 30 años, y eso porque le pusimos equilibrios a las cuentas y gastos”.

El Gobierno consiguió confirmar la vigencia del DNU del acuerdo con el FMI luego de que la Cámara de Diputados le diera los votos que necesitaba. Se aprobó con 129 a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Del total de diputados nacionales por Santa Fe, 11 votaron a favor (entre ellos Melina Giorgi de línea con el gobernador), 8 lo hicieron en contra y hubo una ausencia, la del diputado Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

Marcha de jubilados

"Las marchas están muy bien y la sociedad debe manifestarse y poder decirnos que no están de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia y el Estado debe planificar para que no haya desbordes como la semana pasada, y ayer hubo un diseño diferente que no trajo desmanes.

“Siempre desde nuestro lugar nos encontrarán defendiendo a las fuerzas de seguridad que hacen trabajo sumamente complejo en esos momentos (marchas), pero bajo ningún concepto vamos a respaldar cuando la policía abusa del uso de la fuerza o lo que vimos que un gendarme tiraba gases lacrimógenos a 90 grados en lugar de 45 o 60 para que no impacte en manifestantes o en este caso un fotógrafo”.