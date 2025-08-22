Pullaro, duro contra Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: "Santa Fe necesita votos en el Congreso, no vetos"

El gobernador reclamó fondos nacionales y marcó diferencias con la política fiscal en su discurso. Habló de eficiencia, recortes y obras estratégicas.

Pullaro pidió "no volver al populismo" y que al equilibrio fiscal le sigan "políticas de desarrollo productivo"

El 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) terminó siendo mucho más que una ceremonia institucional. Fue un escenario donde se cruzaron la interna empresaria, la política provincial y los reclamos nacionales. Con más de 600 invitados, la confluencia de dirigentes, empresarios y ejecutivos coronó una jornada donde el gobernador Maximiliano Pullaro , con un discurso duro contra el presidente Javier Milei, se llevó los titulares al reclamar que Santa Fe necesita “votos en el Congreso, no vetos” y que los impuestos nacionales deben transformarse en infraestructura productiva real.

Con ese telón de fondo, Pullaro desplegó un discurso que trascendió a la provincia y que buscó interpelar a la política nacional. “Queremos hablar de datos, no de relatos”, lanzó, al enumerar recortes, eficiencias y reasignación de recursos: cinco mil empleados públicos menos en veinte meses, reducción del 40% en gastos ministeriales, compras centralizadas de medicamentos con ahorros del 80% y obras viales encaradas con menos costo y sin sospechas de corrupción.

El gobernador se plantó frente a la Nación con un mensaje fiscal contundente: Santa Fe recauda menos impuestos nacionales que lo que devuelve en infraestructura. “De cada $10.000 de nafta, $3.150 son impuestos nacionales y solo $200 provinciales. Lo mismo en un supermercado. La pregunta es qué hace el Estado nacional con esos recursos”, cuestionó.

LEER MÁS: Pullaro pidió cuidar al campo y a las fábricas: "Argentina no saldrá adelante con la especulación y el capital financiero"

Obra pública sin freno

Pullaro detalló inversiones concretas: rutas provinciales, doble carriles en la 21 y la 90, el proyecto Timbúes, puentes estratégicos como Santa Fe–Santo Tomé y Reconquista–Avellaneda, además de obras energéticas y gasíferas que reducirán costos productivos hasta un 60%. En Rosario, resaltó la transformación del aeropuerto Islas Malvinas, que pasará de 500.000 a 5 millones de pasajeros al año, con una inversión récord.

“En Santa Fe se rompió el mito de que la obra pública es corrupción. Aquí hay obras estratégicas, sin sospechas y con impacto productivo”, remarcó.

Con tono épico, Pullaro reivindicó la historia santafesina: “Fuimos invencibles con Estanislao López hace 200 años, hoy lo somos con producción e innovación”. Recordó que la provincia genera 10 de cada 100 pesos del PBI argentino, 25 de cada 100 dólares exportados y que una de cada tres toneladas que vende el país al exterior pasa por sus puertos.

“Argentina va a dar una oportunidad a las provincias para que logren primero, infraestructura, energía, gas y conectividad. Por eso estamos apurados en desarrollar a Santa Fe”, aseguró.

Pullaro también dejó definiciones políticas nacionales: pidió avanzar en reforma fiscal, laboral y previsional con “sensatez y diálogo político”. “Argentina no va a salir adelante solo con equilibrio fiscal: necesitamos votos en el Congreso, no vetos”, disparó, en un claro mensaje a la dinámica de poder en Buenos Aires.

La Bolsa de Comercio de Rosario como escenario político

Lo que se celebraba como aniversario institucional terminó siendo un foro político-económico de peso. La unidad interna de la Bolsa quedó expuesta en el escenario, mientras que Pullaro instaló la discusión sobre fondos nacionales, impuestos, infraestructura y reformas. La combinación de política y economía volvió a colocar a Rosario como centro del debate nacional, con la Bolsa como caja de resonancia del presente y el futuro productivo argentino.