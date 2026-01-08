Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini que reemplazarán hacia octubre a tres históricos ministros. En febrero lo tratará la Asamblea

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene tres nombres para las vacantes

La Casa Gris avanzó con el proceso de cobertura de las tres vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe y, con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro , envió a la Legislatura los pliegos de los postulantes para el máximo tribunal. De esta manera se presume que a partir de mediados de febrero, ya en sesiones ordinarias, se le tratamiento a los reemplazos.

Se trata de las vacantes generadas por los retiros, que se efectivizarán a partir de este año, de los ministros Eduardo Spuler , Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez . Los pliegos son de Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina).

A mediados de diciembre se publicaron los nombres a los fines de presentar antecedentes, adhesiones y, eventualmente, oposiciones. Luego de los 15 días corridos para eso, que se acaban de cumplir, los pliegos ingresan a la Legislatura, puntualmente ingresa a la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores de Santa Fe.

Posteriormente, la comisión de Acuerdos analizará antecedentes y entrevistará a los postulantes. Consumada esa tarea, la Asamblea Legislativa deberá tratar, posiblemente en marzo, los pliegos para su aprobación.

Se descuenta que la bancada oficialista de Unidos avale sin contratiempos los nombres enviados. Por empezar, en el Senado el oficialismo tiene 14 de 19 senadores aunque el consenso prima. En Diputados cuenta con 28 de 50 bancas aunque siempre tiene adhesión de otros sectores. Desde la Casa Gris pretenden lograr la mayor cantidad de adhesiones para fortalecer el perfil institucional.

Los nombres para la Corte Suprema

Las asunciones se producirán en septiembre y noviembre de 2026, meses elegidos por Spuler, Falistocco y Gutiérrez para dejar el máximo tribunal.

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador provincial y jefe del radicalismo santafesino, Felipe Michlig.

Por su parte, Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

Hace instantes firmé un decreto con los nombres de los tres candidatos propuestos para renovar la Corte Suprema de la Invencible Provincia de Santa Fe. De esta manera, en cumplimiento de la ley y los preceptos que la Constitución imponen, se inicia la última etapa de un proceso… pic.twitter.com/fc5vIsh9Ss — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 17, 2025

El criterio aplicado por el Poder Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

"En cumplimiento de la ley y los preceptos que la Constitución imponen, se inicia la última etapa de un proceso institucional ejemplar", escribió Pullaro en su cuenta de X al firmar el decreto.

Al respecto, agregó: “El máximo tribunal contará con magistrados de formación académica sólida, que representan los diferentes estamentos, con perspectivas de género y regiones, lo que nos permitirá contar con una Justicia moderna y de cara a los nuevos desafíos que tenemos el conjunto de los santafesinos".

La renovación

La Casa Gris comienza a cerrar un proceso de renovación iniciado en el último semestre de 2024, cuando María Angélica Gastaldi anunció que se retiraría del alto tribunal en abril de 2025. Y en junio del año pasado Mario Netri también oficializó su salida.

En ese sentido, merced a que la Legislatura le dio luz verde a la ampliación a siete el número de miembros de la Corte Suprema, la gestión de Pullaro negoció con los principales espacios políticos que dan cuerpo a la coalición Unidos y también con la oposición.

Las tratativas desembocaron en la llegada de Margarita Zabalza y Jorge Baclini, por el oficialismo, y de Rubén Weder, exfiscal de Estado durante el gobierno de Omar Perotti.