El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, debió ser internado debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió durante un entrenamiento

9 de enero 2026 · 09:15hs
Mauricio Nievas

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El fútbol argentino está conmocionado por una fuerte noticia que llegó desde Deportivo Madryn: Mauricio Nievas, uno de los arqueros del plantel profesional, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de la pretemporada.

Preocupación en Deportivo Madryn

El veloz accionar del cuerpo médico, con maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador, permitió que recuperara la conciencia y fuera trasladado de urgencia al Hospital de la Ciudad.

A través de un comunicado, el conjunto Aurinegro dio detalles de este delicado episodio: “En la práctica matutina, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

Quién es Mauricio Nievas y su recorrido en el club

Nievas, de 27 años y oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del histórico ascenso a la Primera Nacional en 2021. Con el paso del tiempo perdió protagonismo en la segunda categoría y, durante la última temporada, defendió el arco de Germinal en el Torneo Federal A.

Este verano regresó al club y había comenzado la pretemporada bajo las órdenes de Cristian Díaz, hasta que la descompensación encendió todas las alarmas en el mundo aurinegro.

Parte médico y estado de salud del arquero

Según informó el médico Gustavo Acuña al Diario Jornada, los primeros estudios clínicos no mostraron anomalías, aunque el futbolista continuará internado y bajo estricta observación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Andrés Isola.

Por el momento, Nievas permanece con pronóstico reservado, mientras el fútbol argentino sigue de cerca su evolución, con muestras de apoyo y solidaridad que comienzan a multiplicarse desde distintos clubes y ámbitos del deporte.

