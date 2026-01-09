Sauce Viejo: una camioneta cayó al río y el conductor logró salvarse

El accidente ocurrió en la bajada de lanchas de El Mate. El hombre logró salir del vehículo antes de que se hundiera y no sufrió heridas

El hecho se produjo en la tarde del jueves en la bajada de lanchas de El Mate , en la ciudad de Sauce Viejo , cuando una camioneta perdió el control y terminó dentro del río .

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo habría realizado una maniobra que provocó la pérdida de control , haciendo que la camioneta avanzara sin freno hasta caer al agua. Afortunadamente, el hombre logró arrojarse al río a tiempo , antes de que el rodado comenzara a hundirse , por lo que no sufrió heridas de gravedad .

El hecho generó preocupación entre vecinos y pescadores que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, se montó un operativo de rescate para retirar el vehículo del agua.

Con la ayuda de un camión volcador, personal que trabajó en el lugar logró extraer la camioneta del río, evitando mayores inconvenientes en el sector y posibles daños ambientales. El operativo demandó varios minutos y obligó a restringir momentáneamente el acceso a la bajada de lanchas.

