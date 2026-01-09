Uno Santa Fe | Santa Fe | camioneta

Sauce Viejo: una camioneta cayó al río y el conductor logró salvarse

El accidente ocurrió en la bajada de lanchas de El Mate. El hombre logró salir del vehículo antes de que se hundiera y no sufrió heridas

9 de enero 2026 · 09:03hs
Una camioneta cayó al río en Sauce Viejo 

El hecho se produjo en la tarde del jueves en la bajada de lanchas de El Mate, en la ciudad de Sauce Viejo, cuando una camioneta perdió el control y terminó dentro del río.

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo habría realizado una maniobra que provocó la pérdida de control, haciendo que la camioneta avanzara sin freno hasta caer al agua. Afortunadamente, el hombre logró arrojarse al río a tiempo, antes de que el rodado comenzara a hundirse, por lo que no sufrió heridas de gravedad.

El hecho generó preocupación entre vecinos y pescadores que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, se montó un operativo de rescate para retirar el vehículo del agua.

Con la ayuda de un camión volcador, personal que trabajó en el lugar logró extraer la camioneta del río, evitando mayores inconvenientes en el sector y posibles daños ambientales. El operativo demandó varios minutos y obligó a restringir momentáneamente el acceso a la bajada de lanchas.

camioneta río Sauce Viejo
Primera en Argentina: se concretó en la provincia una ablación multiorgánica con una técnica inédita en el país

Agenda Santa Fe de verano: vacaciones con actividades culturales y deportivas

Siguen vigente dos alertas por tormentas fuertes para la ciudad de Santa Fe

Cortes programados por EPE para este viernes

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"