Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en plena calle en Monte Vera

Un hombre de 32 años falleció tras recibir una descarga eléctrica al tocar una reja electrificada en la vía pública. El hecho es investigado por la Justicia

Un hombre de 32 años murió este jueves por la noche en la localidad de Monte Vera luego de recibir una descarga eléctrica en plena vía pública. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Mauro Fabián Barrios . Momentos antes del fatal desenlace, el hombre había realizado una compra en un comercio cercano y, al retirarse del lugar, se resbaló en una vereda de tierra . En ese instante, intentó sostenerse de una reja perimetral , sin advertir que se encontraba electrificada .

Personal policial acudió al lugar tras un llamado de emergencia y encontró al hombre descompensado sobre la vereda . De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , que luego fueron continuadas por el servicio de emergencias médicas , aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida .

Posteriormente, Barrios fue trasladado al Hospital Protomédico de Santa Fe, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Intervención de la EPE y peritajes

En el lugar del hecho intervino personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que constató la presencia de un cable pelado adherido a la bajada de luz, el cual transmitía corriente eléctrica a toda la reja perimetral del inmueble.

El examen médico determinó que la muerte fue violenta por descarga eléctrica, sin signos de intervención de terceros, por lo que no se recomendó la realización de una autopsia.

La fiscal interviniente fue notificada de lo sucedido y se continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.