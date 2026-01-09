Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Villa Dora y Libertad (SJN) jugarán este viernes en Córdoba y San Luis, mientras que Gimnasia y Esgrima lo hará el sábado en La Plata

En la presente jornada de viernes 9 de enero se pondrá en marcha la e la Liga Nacional de Voleibol Masculina con la participación de 16 equipos de todo el país divididos en dos zonas . En esta etapa inicial se enfrentarán todos contra todos y luego será turno de los Play Off y Permanencia. En representación la Asociación Santafesina estarán compitiendo Villa Dora, Gimnasia y Esgrima y Libertad de San Jerónimo Norte.

En la presente jornada de viernes 9 de enero se producirá el debut de Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte, ambos en condición de visitante. A partir de las 21, Villa Dora jugará frente a La Calera Vóley, en la ciudad homónima de la provincia de Córdoba. Por su parte, Libertad de San Jerónimo Norte lo hará frente a Lafinur de San Luis, también a partir de las 21.

La escuadra de barrio Sargento Cabral volverá a jugar el próximo domingo 11 a partir de las 19 frente a Lafinur en la provincia de San Luis, y Libertad de San Jerónimo Norte lo hará ante La Calera en la provincia de Córdoba. Una primera fecha desafiante para los equipos que buscan arrancar de la mejor manera la competición.

Diego Merlí, DT de Villa Dora, comentó que "la idea es primero, meternos entre los cuatro de arriba para poder jugar la ronda campeonato. Hace dos años que buscamos jugar este torneo, y para eso hemos venido trabajando. Para ello, este año se formó un buen grupo, se ha hecho una buena tarea de pretemporada y llegamos muy bien al comienzo del torneo".

"Para el club jugar esta competencia es muy importante, ya que también estamos representando al vóley de Santa Fe. Competir con equipos de Buenos Aires, con equipos de Córdoba, con el equipo de Tucumán, para nosotros nos implica mucho. Este es un grupo formado con muchos pibes del club, trajimos siete chicos de afuera que se acoplaron muy bien al grupo nuestros, así que estamos con muchas expectativas para jugar el campeonato" explicó el entrenador santafesino.

Uno de los entrenadores locales más experimentados sostuvo que "este grupo tiene jugadores íntegramente formados acá en Villa Dora, y se han sumado otros de diferentes equipos. Tenemos chicos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y uno de La Pampa. De los veintidós jugadores que integran el plantel, tenemos solamente siete que son de afuera. El resto, son todos del club, hasta hay jugadores Sub 14 entrenando para jugar la Liga".

image El experimentado Estanislao Vachino, es el responsable técnico de Libertad de San Jerónimo Norte.

En el caso de Libertad de San Jerónimo Norte, que tiene como entrenador principal a Estanislao Vachino, expresó que " la expectativa que tenemos con la Liga es ir partido a partido, intentar colocarnos en el grupo de arriba, en una competencia que a priori me parece que va a ser muy pareja, tanto la zona A como la zona B".

El conductor de la escuadra liberteña afirmó que "la preparación ha sido muy buena, por ahí hubiésemos precisado una semanita o diez días más, pero arrancamos el 9 de diciembre, paramos un poco durante las fiestas, pero luego seguimos entrenando. Igualmente, el equipo tendrá que ir creciendo partido a partido, después tenemos el tema de los viajes, que son duros, pero creo que el grupo va a andar bien".

Vacho, en la previa al debut de Libertad (SJN), la dijo a UNO Santa Fe que "hemos traído algunos refuerzos. Trajimos un armador de Ciudad, un opuesto de Lomas de Buenos Aires, un central de Defensores de Banfield y un punta de Rosario. Así que en eso estamos, creo llegamos bastante bien. Y el análisis que hice de la zona, como te dije antes, va a ser un torneo muy parejo. Hay que hacerse fuerte en condición de local. Y bueno, ir partido a partido".

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay, hará su presentación recién en la competencia, también jugando en condición de visitante. Por la Zona B, en la jornada del sábado 10 de enero, a partir de las 21, se medirá con Estudiantes de La Plata, y el domingo 11, a las 19, en Caballito, visitará al duro equipo de Ferro Carril Oeste.