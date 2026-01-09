Uno Santa Fe | El País | Becas

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario de pagos de enero 2026. Solo un grupo de estudiantes accederá al monto acumulado durante el año

9 de enero 2026 · 09:58hs
Calendario de las Becas Progresar

José Busiemi

Calendario de las Becas Progresar

Un sector de los beneficiarios de las Becas Progresar recibirá en enero un pago adicional de $35.000, correspondiente al monto que fue retenido mes a mes a lo largo del ciclo lectivo. Sin embargo, el beneficio no alcanzará a todos los titulares del programa, sino únicamente a quienes cumplan con requisitos específicos.

Becas Progresar Trabajo inscripción Ansés .jpg

La secretaría de Educación oficializó el cronograma de pagos para enero 2026, que se acreditará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes cobran el pago retenido de $35.000 de las becas

El pago extra está destinado exclusivamente a los estudiantes inscriptos en la línea Progresar Obligatorio. En estos casos, el monto retenido durante el año se abonará de manera íntegra, sin el descuento de 20% que habitualmente se aplica en cada cuota mensual.

Se trata de la denominada “cuota estímulo”, que no es un bono, sino un pago vinculado a la participación en instancias formativas y al cierre del ciclo lectivo. Por ese motivo, el dinero se libera sin retenciones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el programa.

Para que el depósito se realice sin inconvenientes, los beneficiarios deben cumplir tres requisitos claves:

  • Tener correctamente registrada y activa la cuenta bancaria donde se deposita la beca.
  • Contar con el perfil “activo” y sin observaciones en la plataforma oficial del programa.
  • Que la institución educativa haya certificado la condición de alumno regular. En caso de adeudar materias o no contar con esa validación, el pago no se acreditará.

Calendario de pagos de Becas Progresar en enero

Ansés informó que los pagos comenzarán la próxima semana y se realizarán en dos grupos diarios, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero

Los estudiantes pueden consultar el estado de su pago ingresando a Mi Ansés o a la plataforma oficial de Becas Progresar.

Becas Becas Progresar Ansés pago beneficiarios
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei

Presentaron un amparo judicial para suspender el decreto de Milei que habilitaba a espías a detenciones sin orden judicial

la reforma laboral avanza con negociaciones del gobierno en diez provincias: santa fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligo a cortar el transito entre pinamar y ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Lo último

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Último Momento
Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Ovación
Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"