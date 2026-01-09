Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7s, bajo el nombre de Argentina 7, serán los principales protagonistas del Súper Seven de Mar del Plata que se jugará el viernes 9 y sábado 10

Con la presencia de Argentina, arranca el Súper Seven de Mar del Plata en el predio de Newbery Athletic.

Los Pumas 7s, bajo el nombre de Argentina 7, serán los principales protagonistas del Súper Seven de Mar del Plata que se jugará el viernes 9 y sábado 10 de enero en el predio de Newbery Athletic, con el respaldo de Sudamérica Rugby y la Unión de Rugby de Mar del Plata. El certamen también contará con la presencia de los seleccionados nacionales de Uruguay, Brasil y Paraguay, además de los combinados argentinos de Mar del Plata y Nordeste.

El seleccionado argentino llega a la ciudad tras caer en la final del Seven de Ciudad del Cabo, segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26, y luego de finalizar octavo en el Seven de Dubái. El plantel contará con todas sus figuras, entre ellas Marcos Moneta, Luciano González y Santiago Álvarez.

Además del seleccionado nacional, que ya se está entrenando en la Ciudad Feliz, el certamen contará con la participación de Brasil, Chile, CURDA (Paraguay), Uruguay, los seleccionados de Mar del Plata y Noreste, flamante campeón del Seven de la República, el combinado Newbery 7s y Choiques 7 que es el seleccionado argentino universitario.

El debut de Argentina 7 será este viernes a las 19 ante los paraguayos de CURDA, a las 21 jugará ante el seleccionado local y el sábado a las 17.10 completará la fase de grupos frente a Brasil. La jornada del viernes se podrá ver desde las 17.30 por ESPN 4 y Disney Plus, mientras que el domingo la transmisión comenzará a las 17 por ESPN 3 y Disney Plus.

La Zona A la integrarán Argentina 7’s, Paraguay 7’s, Brasil 7’s y Mar del Plata. Mientras que en la Zona B competirán Uruguay 7’s, Choiques 7’s, Nordeste y Newbery 7’s. El sábado concluirá la fase de grupos y luego se jugarán las semifinales y finales de la Copa de Plata y Copa de Oro.

El plantel de Argentina 7

Santiago Gómez Cora convocó a un plantel integrado por Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Joaquín Dragotto, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Gonzalo Tapia, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La actividad prevista para este viernes, que concluirá en horario nocturno con el gran choque entre Los Pumas 7′ y el combinado de la Unión de Rugby de Mar del Plata, es la siguiente: a las 17.40, Uruguay-Nordeste; 18, Choiques-Newbery; 18.20, Mar del Plata-Brasil; 19.10, Argentina-Paraguay; 19.30, Uruguay-Choiques; 19.50, Newbery-Nordeste; 20.40, Paraguay-Brasil; 21, Argentina-Mar del Plata.