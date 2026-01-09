Uno Santa Fe | Ovación | Reyes

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Por indicación de la FIB, el santafesino de Gálvez deberá medirse con el filipino Miel Fajardo antes de mitad de año y si gana se convertirá en el retador del campeón peso mosca, el japonés Masamichi Yabuli.

9 de enero 2026 · 09:32hs
El santafesino oriundo de Gálvez, Pitbull Reyes, cuenta con una gran chance por disposición de la FIB.

En las últimas horas, la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ordenó el combate entre el santafesino Tobias "El Pitbull" Reyes (18-1-1, 16 KO) y un conocido del espectro nacional, el filipino Miel Fajardo (13-3-2, 11 KO), para determinar el retador obligatorio al título mundial mosca del organismo.

En la actualidad, el púgil del barrio Ideal de Gálvez, es el campeón latino FIB y además figura #3 en el ranking de la categoría de las 112 libras. En tanto, el filipino Fajardo figura como número 5.

Para el próximo paso a corto plazo , tanto OR, la promotora que lidera Georgina Rivero y que supervisa en su carrera a "Pitbull" Reyes como Manny Pacquiao Promotions que respalda a Fajardo, deberán empezar a negociar para fijar fecha y sede de este combate eliminatorio.

La última presentación de Tobías Reyes se dio el 18 de octubre del año pasado cuando superó por la vía de las tarjetas al colombiano Pedro Alarcón en la localidad cordobesa de Villa María. En tanto, el filipino venció apenas una semana después y también por decisión de los jurados a su compatriota Esneth Domingo.

