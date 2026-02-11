Pullaro rechazó las acusaciones de "asesino de policías" y dijo que "manipularon un dolor que es de todos"

El gobernador repudió los carteles que lo acusaron de “asesino de policías”. Pullaro denunció manipulación del conflicto y defendió el plan de seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , apuntó contra los sectores que lo acusaron de ser “asesino de policías” durante la protesta frente a la Jefatura de Rosario y denunció que hubo manipulación del suicidio de un agente para tensionar el conflicto.

“A mí me pusieron carteles que decían ‘Pullaro asesino de policías’. A mí, que puse la cara como nadie por la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario”, afirmó el mandatario, visiblemente molesto.

Y agregó: “Manipularon el suicidio de un personal policial que nos duele a todos, sin siquiera ponerse a estudiar cómo ha evolucionado el suicidio. Eso no lo voy a permitir”.

“Se le ha mentido mucho al personal”

Pullaro sostuvo que durante los días de protesta circularon audios y mensajes falsos que alteraron el clima interno de la fuerza. “Hay mucha manipulación. Se ha mentido mucho al personal. Fake news con una política salarial incorrecta, convocando a diferentes cosas, mintiendo con audios”, expresó.

No obstante, diferenció claramente el reclamo salarial del accionar de ciertos grupos. “Fue un sector de la Policía de la provincia con un reclamo justo y genuino. Eso lo entendemos. Este gobierno siempre mira para adelante, no mira para atrás”, señaló.

El gobernador insistió en que la administración provincial atendió el planteo y respondió con un decreto que fija un salario mínimo de 1.350.000 pesos para todo el personal policial y penitenciario.

Pullaro: “Soy un tipo que tiene el cuero muy duro”

En otro tramo de sus declaraciones, Pullaro dejó en claro que no se siente intimidado por las acusaciones. “Soy un tipo que tiene el cuero muy duro. A las fuerzas de seguridad las quiero, las defiendo, las escucho y les presto atención a los reclamos. Entiendo que es correcto el planteo que han hecho”, sostuvo.

El mandatario defendió su política de respaldo institucional a la fuerza y recordó discusiones con sectores del garantismo para ampliar herramientas legales en situaciones de enfrentamiento.

Por otra parte, Pullaro vinculó el conflicto con el contexto general de la política de seguridad y defendió los resultados de su gestión. “¿Por qué se creen que bajó el delito? Porque hay un plan de seguridad diseñado y ejecutado en cada una de las áreas”, afirmó.

Según detalló, ese plan incluye “compra de tecnología, cambio de normas, mejora en la calidad investigativa, más fiscales, más tecnología y cámaras de seguridad”.

Para el gobernador, el descenso de los indicadores delictivos no es casual sino producto de una estrategia integral que abarca reformas normativas, inversión en equipamiento y fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación.

Si bien reconoció que existe malestar en sectores de la fuerza, Pullaro apuntó a grupos con “otra intencionalidad” detrás de algunas acciones registradas en la protesta. “Hay sectores que tienen otro tipo de objetivos y eso es claro”, advirtió.

El mensaje del gobernador buscó cerrar filas hacia adentro de la institución policial: validar el reclamo salarial, rechazar la desinformación y sostener el liderazgo político del plan de seguridad en un momento de alta sensibilidad institucional.