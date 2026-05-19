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Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Colón recibirá a Mitre por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional sabiendo cómo le fue a todos sus perseguidores. ¿Es mejor o peor?

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 16:12hs
Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará el próximo duelo con algo que para muchos puede influir: jugar con los resultados puestos. El Sabalero recibirá el domingo, a las 18, a Mitre por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional, ya conociendo lo ocurrido en el resto de los partidos de sus rivales directos en la pelea por la punta.

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Después de quedar como único líder tras la caída de Morón ante All Boys, el Rojinegro tendrá la misión de defender esa condición en casa y frente a un rival que llega en levantada.

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Colón saldrá al Brigadier López con todo claro

El detalle del calendario no es menor. Colón saltará a la cancha sabiendo exactamente qué necesita para mantenerse arriba, dependiendo de los resultados previos. El único encuentro posterior será el que disputarán San Martín de Tucumán y Atlanta el domingo, desde las 19, pero por la Zona B.

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Colón recibirá a Mitre en el partido que cerrará la fecha 15 de la zona A.

En el fútbol siempre existe el debate sobre qué es mejor: jugar antes para trasladarle presión a los demás o hacerlo después, con el panorama completo. Hay entrenadores y futbolistas que prefieren salir a la cancha sabiendo qué resultado necesitan, mientras que otros consideran que eso puede transformarse en una carga extra.

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Lo concreto es que esta vez Colón tendrá toda la información a disposición antes de enfrentar a Mitre. En un torneo tan parejo y extenso como la Primera Nacional, donde cada punto suele tener un peso específico enorme, cualquier detalle puede terminar siendo decisivo.

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El equipo de Ezequiel Medrán sabe que depende de sí mismo para sostener la cima y también que el Brigadier López aparece como un escenario clave para fortalecer su candidatura. Porque más allá de los resultados ajenos, el verdadero desafío estará en seguir haciendo su trabajo y sostener la regularidad que lo llevó a mirar a todos desde arriba.

Colón Mitre Primera Nacional
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