Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Colón recibirá a Mitre por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional sabiendo cómo le fue a todos sus perseguidores. ¿Es mejor o peor?

Colón afrontará el próximo duelo con algo que para muchos puede influir: jugar con los resultados puestos. El Sabalero recibirá el domingo, a las 18, a Mitre por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional , ya conociendo lo ocurrido en el resto de los partidos de sus rivales directos en la pelea por la punta.

Después de quedar como único líder tras la caída de Morón ante All Boys, el Rojinegro tendrá la misión de defender esa condición en casa y frente a un rival que llega en levantada.

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Colón saldrá al Brigadier López con todo claro

El detalle del calendario no es menor. Colón saltará a la cancha sabiendo exactamente qué necesita para mantenerse arriba, dependiendo de los resultados previos. El único encuentro posterior será el que disputarán San Martín de Tucumán y Atlanta el domingo, desde las 19, pero por la Zona B.

Colón salida.jpg Colón recibirá a Mitre en el partido que cerrará la fecha 15 de la zona A. UNO Santa Fe / José Busiemi

En el fútbol siempre existe el debate sobre qué es mejor: jugar antes para trasladarle presión a los demás o hacerlo después, con el panorama completo. Hay entrenadores y futbolistas que prefieren salir a la cancha sabiendo qué resultado necesitan, mientras que otros consideran que eso puede transformarse en una carga extra.

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Lo concreto es que esta vez Colón tendrá toda la información a disposición antes de enfrentar a Mitre. En un torneo tan parejo y extenso como la Primera Nacional, donde cada punto suele tener un peso específico enorme, cualquier detalle puede terminar siendo decisivo.

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El equipo de Ezequiel Medrán sabe que depende de sí mismo para sostener la cima y también que el Brigadier López aparece como un escenario clave para fortalecer su candidatura. Porque más allá de los resultados ajenos, el verdadero desafío estará en seguir haciendo su trabajo y sostener la regularidad que lo llevó a mirar a todos desde arriba.