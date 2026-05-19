La anomalía fue hallada en una de las estructuras ubicadas cerca de Santo Tomé, en la unión entre el pilote y la columna. Desde Vialidad Provincial indicaron que ya comenzaron las inspecciones y tareas de reparación. La obra presenta un avance general del 42 %.

Detectaron una falla en una columna del nuevo puente Carretero y realizan estudios técnicos para corregirla

El Gobierno de Santa Fe informó que se detectó una falla en una de las columnas del nuevo puente Carretero que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.

Según precisaron desde Vialidad Provincial de Santa Fe, la anomalía fue encontrada en una de las estructuras construidas en la denominada “pila 4”, cercana al lado santotomesino de la obra.

El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que el inconveniente apareció en la unión entre el pilote y la columna, dentro de una de las 130 estructuras ejecutadas hasta el momento.

“Estamos realizando una inspección detallada y comenzamos con la reparación. Es importante intervenir a tiempo”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo a la explicación técnica brindada por el organismo, el problema se habría originado durante el proceso de hormigonado de la columna. Según indicaron, en la zona de contacto entre el pilote y el nuevo hormigón podría no haberse realizado una compactación adecuada, lo que generó cavidades internas conocidas como “nidos de abeja”.

Puente Carretero: llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

“El hormigón no logró compactarse correctamente en todo el perímetro”, señaló Seghezzo, quien agregó que durante el desencofrado inicial la anomalía no fue advertida porque luego el sector quedó cubierto por el terraplén de obra.

Con el paso del tiempo y la exposición al agua y a las condiciones ambientales, comenzaron a aparecer desprendimientos y pérdida de material superficial en la zona afectada.

Ante esa situación, Vialidad inició un procedimiento técnico para evaluar el alcance real de la lesión estructural. Los trabajos incluyen la remoción del hormigón deteriorado, la revisión de las armaduras internas y la posterior definición del método de reparación.

“Vamos a retirar el material suelto o mal adherido y verificar el estado de las armaduras para definir cómo continuará la intervención”, detalló el titular del organismo.

Más allá del inconveniente detectado, desde la Provincia remarcaron que la obra continúa en ejecución y mantiene un avance significativo. El nuevo puente Carretero —considerado el más extenso financiado íntegramente con recursos provinciales— registra actualmente un 42 % de avance general, mientras que la infraestructura principal alcanza el 95 % de ejecución.

Hasta el momento fueron construidos 131 de los 136 pilotes previstos, además de 130 columnas y 40 cabezales y pilas. También ya se fabricaron 95 vigas y se montaron 84 correspondientes a distintos tramos del puente.

En paralelo, continúan los trabajos complementarios en los accesos de Santa Fe y Santo Tomé, donde avanzan tareas de terraplén, desagües pluviales y adecuación vial.