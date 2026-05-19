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Unión oficializó la venta y los precios de las entradas para el cruce ante Independiente

Unión confirmó los valores y la modalidad de venta de entradas para el duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina del viernes en Rosario

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 15:50hs
Unión oficializó la venta y los precios de las entradas para el cruce ante Independiente

UNO Santa Fe / José Busiemi

Después de varias versiones y diferentes especulaciones que circularon en las últimas horas, Unión finalmente oficializó este martes por la tarde la venta de entradas para el partido ante Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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El encuentro se disputará este viernes, desde las 20, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, y la expectativa de los hinchas rojiblancos es importante teniendo en cuenta que será el último compromiso del semestre. Tal como se venía manejando de manera extraoficial, los valores quedaron confirmados.

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Venta de entradas en Unión

Popular: $55.000

Popular menores (hasta 11 años): $45.000

Platea: $75.000

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Además, el club informó que la venta se realizará este jueves 21 de mayo, de 12 a 19, en las boleterías de Boulevard Pellegrini. Además, para quienes viajen directamente a Rosario, también habrá venta el viernes en las inmediaciones del estadio de Newell's, escenario elegido para este esperado cruce de eliminación directa. La confirmación terminó de despejar las dudas que existían entre los hinchas, sobre todo por las distintas versiones que habían surgido en torno a los precios y al sistema de expendio. Finalmente, se ratificó lo que era prácticamente un secreto a voces desde hacía algunas horas.

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Ahora, con la logística ya definida, el foco pasa exclusivamente al partido frente al Rojo, un cruce de eliminación directa en el que Unión buscará dar el golpe y avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Unión Independiente entradas
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