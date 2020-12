Qué dijeron los diputados santafesinos sobre la legalización del aborto voluntario

Los diputados de la Unión Cívica Radical Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Ximena García y Juan Martín votarán a favor. En la misma línea está el socialista Enrique Estévez.

Laura Castets y María Lucila Lehmann de la Coalición Cívica votarán en contra. Al igual que Contigiani del Frente Progresista Cívico y Social. Y los diputados del PRO, Federico Angelini, Luciano Laspina, José Carlos Núñez y Gisela Scaglia también darán la negativa.

Quienes ya se expresaron en el recinto fueron Massetani (FDT) quien argumentó su postura en contra del proyecto, y Del Cerro (UCR) a favor.

El discurso de Vanesa Massetani (FDT):

"El proyecto busca otorgar un marco legal a la Interrupción voluntaria del embarazo. Un tema que genera divisiones en la sociedad y como nosotros somos representantes, genera divisiones en nosotros mismos. Muchos de nosotros ya hemos dado este debate en el 2018 y hoy lo volvemos a hacer pero a instancias del poder Ejecutivo Nacional. Mucho se ha hablado de la oportunidad de tratamiento de este proyecto en este mes tan especial y la verdad que quiero defender el tratamiento en esta oportunidad porque me siento desde el lado de la institucionalidad. En la Constitución Nacional, en su artículo 22, dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y quienes estamos sentados acá tenemos que asumir esa responsabilidad política porque allá afuera están las personas que nos votaron para que los representemos y demos este debate aunque a algunos no nos resulte tan simpático", dijo y destacó además el respeto en que se dio el debate en comisiones y en ese momento en el recinto.

"Quienes defienden este proyecto sostienen que hay un mundo clandestino de miles de abortos, que es un problema de salud pública; se habló de la justicia social, del derecho al goce, que no toda mujer embarazada se siente madre, que el proyecto es una ampliación de derechos. Respecto a que no toda mujer se siente madre quiero hacer una breve aclaración, el Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir. Soy madre y creo que la maternidad es mucho más amplia que el hecho de parir. Quienes nos sentamos en la vereda opuesta hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestra defensa irrestricta a la vida. Y este derecho se sustenta en la CN y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Quiero recordar que nosotros como diputados hemos jurado sobre la CN y quiero hacer honor a ese juramente. Pero la CN no lo hizo de manera caprichosa el decir que hay vida desde la concepción, nadie en el debate del 2018 ni en este que hemos llevado en comisiones pudo sustentar de manera científica de que no hay vida desde la concepción. Y así lo receptó nuestra CN, no fue caprichoso", argumentó.

"A veces para nosotros resulta hasta gracioso escuchar a algunos expositores y funcionarios el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre. Resulta cuanto más revelador saber lo que puede realizar el fenómeno. Se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gestos con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis. La verdad que muchas de nosotras festejamos que este presidente haya puesto un Ministerio de la Mujer pero a la vez no comprendo de ninguna manera que esta sea la prioridad. No pude encontrar la cifra exacta pero hasta octubre de este año teníamos 257 femicidios contra los 19 abortos voluntarios que se pudieron probar en las comisiones. Esa es la prioridad. Ningún funcionario, ninguno, va a decirme qué es lo que tengo que hacer aquí yo en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo", concluyó.

El discurso de Gonzalo Del Cerro (UCR):

"Mi lamento por el momento de la convocatoria. Creo que es de alguna manera necesario hacerlo en respeto a todos los esfuerzos que realizan los miembros de la salud pública argentina en todos sus estamentos y todos los familiares y pacientes que están padeciendo esta pandemia. Esto adquiere su connotación cuando vemos el vértigo que ha tenido para ser tratado. Ahí aparecen realmente no solo la pandemia sino los intereses políticos abstrusos y de alguna manera inconducentes a lo fines que promovemos para la autonomía y libertad de las mujeres de que esto tenga el tratamiento que tuvo en esta oportunidad y el vértigo para apoyarlo esta semana. Agradezco en este momento a todos los invitados que nos acompañaron en el consejo y el esfuerzo que han hecho muchos de los que se reiteraron en la invitación para agregar nuevos detalles y seguir esclareciendo en una y otras posiciones. Creo que en general a pesar de este esfuerzo en los detalles los hechos socioculturales y biológicos no cambian con la rapidez que nosotros deseáramos y las reflexiones que ayudaron a establecer no han ido mucho más allá de las que vimos en 2018. Desde los términos biológicos los avances en ese aspecto no van a aportar mucho más en el futuro tampoco. Creo que en los puntos en los que estamos detenidos no son problemas de índole biológica sino culturales y políticos por lo cual los avances van a ser en cuanto incorporemos más los elementos de las ciencias sociales a la reflexión y no los elementos de biología. La biología no va a aportar al desarrollo de la conciencia", dijo.

"Las ciencias sociales –continuó– han sido determinantes también en la caracterización de la conciencia, tanto la filosofía, la psicología, el psicoanálisis han demostrado que toda conciencia supone un inconsciente y también ese inconsciente forma parte de la voluntad, de las determinaciones de la razón en la que tengamos un marco mucho más teórico para encuadrar esto. tanto para unos como para otros. He sido medico y he estado en contacto con estas situaciones no en muchas oportunidades pero las suficientes como para definir que lo más importante es que ha sido siempre un tema de salud pública y en un aspecto de toma de decisiones en la política. El número de pocas o muchas, mayores o menores, por una razón o por otra, todas aquellas que han tenido que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en forma ilegal han sufrido de distintas maneras. Algunas desde el punto de vista físico con graves complicaciones, con muertes en algunos casos, no importan los números si importan si es que estas muertes son provocadas por una inacción nuestra. Una, dos, 500 o mil".

"Lo que me cuesta trabajo es que hay algunos pensamientos que tienen por detrás algo que pareciera una tanatofilia. A mi me cuesta mucho trabajo que a ese 350, 370, miles de interrupciones involuntarias o voluntarias del embarazo ilegales. Quiere decir que en este momento, desde hace 20 años, estamos conviviendo con siete millones de mujeres en Argentina que practican la tanatofilia. Me parece horroroso pensar de las argentinas, y estoy seguro que esto no es una verdad. Si estoy seguro que las hemos lesionado y que algunas todavía persisten por los efectos de la ilegalidad. De esta manera quiero decir que voy a acompañar el proyecto del Ejecutivo pero si haciendo observaciones al artículo 4 inciso A. Y el Plan de los Mil Días me parece un avance", finalizó.