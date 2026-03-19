Komar criticó al gobierno de Milei por la dictadura: "Es negacionista"

El futbolista Juan Cruz Komar volvió a manifestar una postura crítica frente al gobierno de Javier Milei y lo calificó como “negacionista” en relación a su mirada sobre la última dictadura militar. Sus declaraciones se dan en un contexto sensible, a pocos días del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia .

El actual defensor de Rosario Central fue contundente al referirse a la postura oficial sobre los crímenes de lesa humanidad. En sus declaraciones, expresó preocupación por lo que considera un retroceso en materia de memoria histórica. “Veo una similitud con momentos donde parecía que estos temas dejaban de importar”, sostuvo, al trazar un paralelismo con etapas anteriores del país en las que los procesos judiciales enfrentaban obstáculos.

Derechos humanos y memoria: el eje del planteo de Komar

El futbolista hizo especial hincapié en la importancia de sostener la memoria colectiva y el reclamo de justicia. En ese marco, mencionó el impacto que generan los avances en la identificación de víctimas del terrorismo de Estado. Al referirse a estos procesos, los calificó como “duros y difíciles”, pero necesarios para reconstruir la verdad y acompañar a las familias.

Uno de los puntos más firmes de su mensaje fue el cuestionamiento a quienes minimizan o justifican lo ocurrido durante la dictadura. Komar expresó su dolor ante estas posturas y enumeró prácticas que marcaron ese período, como torturas, desapariciones y apropiación de bebés. “Me duele que haya gente que avale ese tipo de hechos”, señaló, marcando una posición clara en defensa de los derechos humanos.

Comparaciones históricas y preocupación actual

El defensor también estableció un paralelismo con la década del 90, cuando las leyes de obediencia debida y punto final condicionaban el avance de los juicios. Según explicó, en aquel entonces existía una sensación de estancamiento que hoy percibe nuevamente. Esa comparación fue utilizada para reforzar su crítica al contexto actual y advertir sobre la importancia de no retroceder en materia de justicia.

Más allá del fútbol: la voz de Komar en temas sociales

Las declaraciones de Komar no son aisladas. El jugador ya había manifestado posturas críticas en torno a la situación social y económica, así como también sobre la problemática de la inseguridad. Su perfil trasciende lo deportivo y lo posiciona como una voz activa en debates públicos, algo que no es habitual en el ámbito del fútbol profesional.

Las palabras del defensor adquieren mayor relevancia por el contexto en el que fueron pronunciadas, en la previa de una fecha clave para la historia argentina. En ese escenario, su mensaje se suma a un debate más amplio sobre memoria, verdad y justicia, reavivando discusiones que atraviesan tanto a la política como a la sociedad.