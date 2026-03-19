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URBA lanzó el Top 14 2026 con nuevo sponsor internacional

Felizmente la URBA presentó su temporada con la incorporación de una firma global de asistencia al viajero.

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 14:51hs
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La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) oficializó el inicio de la temporada 2026 con la presentación del Top 14, en un evento que reunió a dirigentes, jugadores y referentes del rugby. En ese marco, se anunció la llegada de un nuevo patrocinador, en una apuesta por fortalecer la estructura del torneo y potenciar el crecimiento del deporte.

Presentación oficial del Top 14 2026 de la URBA

El lanzamiento se desarrolló en el Belgrano Athletic Club, escenario elegido para dar el puntapié inicial a un nuevo año competitivo. Allí estuvieron presentes autoridades encabezadas por el presidente Rafael Silva, junto a representantes de los 91 clubes afiliados, además de capitanes y figuras del rugby metropolitano. Durante la jornada se destacó el rol que ocupa el Top 14 como la competencia más relevante del calendario de la URBA, tanto por su nivel deportivo como por su impacto en la formación de jugadores y en la proyección del rugby argentino.

Nuevo patrocinador: apuesta al crecimiento del rugby

Uno de los anuncios centrales fue la incorporación de Universal Assistance como nuevo sponsor oficial, en el marco de un acuerdo impulsado junto a Zurich Argentina. La llegada de esta empresa especializada en asistencia al viajero se inscribe dentro de una estrategia de expansión que busca ampliar el respaldo al ecosistema del rugby. Desde la organización destacaron que esta alianza permitirá reforzar el acompañamiento a los clubes, además de mejorar las condiciones de desarrollo para jugadores y competencias.

El respaldo de Zurich

La participación de Zurich Argentina no es nueva dentro del ámbito ovalado. La compañía mantiene desde hace más de una década una fuerte presencia en el rugby nacional, acompañando tanto a la URBA como a la Unión Argentina de Rugby (UAR) en distintos proyectos.

En esa línea, Adriana Arias, responsable de Comunicación y Sustentabilidad, remarcó la importancia del deporte como herramienta social: el objetivo es impulsar la formación de talentos, fomentar la participación y contribuir al bienestar de la comunidad.

Universal Assistance: perfil global y expansión en el deporte

Con más de 45 años de trayectoria, Universal Assistance forma parte del grupo Zurich Insurance Group y cuenta con presencia en 21 países. Su desembarco en la URBA no solo amplía su visibilidad en el ámbito deportivo, sino que también refuerza su estrategia de posicionamiento dentro del mercado argentino. La empresa buscará integrar sus servicios al entorno del rugby, generando nuevas oportunidades de cobertura y asistencia vinculadas a la actividad.

Calendario URBA 2026: fechas de inicio y categorías

La temporada ya se encuentra en marcha. El pasado 14 de marzo comenzaron las competencias principales, incluyendo el Top 14 y las divisiones de Primera A, B, C y Segunda. En tanto, las categorías de Tercera y Desarrollo iniciarán su actividad el próximo 11 de abril. Con este esquema, la URBA consolida una estructura competitiva amplia, que abarca distintos niveles y promueve la participación de clubes en toda la región.

Un torneo clave para el rugby argentino

El Top 14 se mantiene como el eje del rugby de Buenos Aires, no solo por su competitividad, sino también por su capacidad de nutrir al sistema nacional. La incorporación de nuevos aliados comerciales refuerza esa posición y proyecta a la URBA hacia un crecimiento sostenido.

La temporada 2026 se presenta así como una nueva oportunidad para consolidar el desarrollo deportivo, ampliar la base de jugadores y fortalecer el vínculo entre el rugby y la comunidad.

URBA sponsor Zurich rugby Universal Assistance
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