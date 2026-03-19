Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal.

En la sesión de este jueves del Concejo municipal, se aprobó una ordenanza que autoriza de forma permanente la radicación del cementerio monacal para la inhumación de los miembros de la Orden. El proyecto brinda seguridad jurídica a una práctica histórica y cultural de la ciudad.

“Este proyecto viene a dar una solución definitiva a una situación que ya ocurre en la práctica —sostuvo la concejala Silvina Cian, autora de la iniciativa—. Los miembros de la orden franciscana históricamente han sido inhumados en su convento, y lo que hacemos es otorgar un marco legal claro, evitando la necesidad de tramitar excepciones ante cada fallecimiento”.

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La iniciativa se fundamenta, en primer término, en las facultades que le competen al municipio en ejercicio del “poder de policía mortuoria”. Según lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza N° 12.223, “Régimen Jurídico del Cementerio Municipal”, la Municipalidad ejerce plenamente esta potestad no sólo dentro del perímetro del cementerio municipal, sino también respecto de todas aquellas actividades o servicios vinculados directa o indirectamente con el traslado, custodia y conservación de cadáveres.

Asimismo, existe un antecedente legislativo directo en la Ordenanza N° 12.340, que autorizó la radicación de un cementerio monacal para las religiosas de la Orden de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. El proyecto aprobado aplica un criterio análogo para la orden franciscana, en atención a su particular organización religiosa y comunitaria.

Realidad fáctica y costumbre

Desde la perspectiva de la realidad fáctica y la costumbre, los restos de los miembros de la orden franciscana en Santa Fe descansan, en su gran mayoría, dentro del convento, que está ubicado en el casco histórico de la ciudad y es Monumento Histórico Nacional.

En la actualidad, esta práctica requiere una autorización de excepción por parte del municipio ante cada fallecimiento.

Con el fin de evitar estos trámites reiterados, la Dirección del Cementerio Municipal ha propuesto esta solución legislativa, que permite regularizar de manera permanente una situación preexistente y brindar una respuesta adecuada a futuros casos.