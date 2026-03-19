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Gas natural para el norte: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

La obra permitirá proyectar la llegada del servicio a 20.000 hogares en barrios como Altos del Valle, Las Delicias y la zona de Ángel Gallardo. Se articula con el avance del Gasoducto Metropolitano, que ya supera el 90% de ejecución.

19 de marzo 2026 · 19:36hs
Gas natural para el norte: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal. Imagen ilustrativa

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Gas natural para el norte: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal. Imagen ilustrativa

En la sesión de este jueves del Concejo Municipal, se aprobó un proyecto de Lucas Simoniello (UCR-Unidos) que propone autorizar a Cooperativa Setúbal para instalar una Estación Reguladora de presión en un inmueble de propiedad municipal ubicado en barrio Las Delicias II, para la posterior provisión de la red de gas natural, que “alcanzaría a 20 mil hogares de la zona norte de Santa Fe”, señaló el concejal.

“Proponemos dar un paso más para lograr extender un servicio básico como el gas natural en la ciudad, al que todavía un 50% de los santafesinos no tiene acceso. El proyecto impulsa, mediante la instalación de una estación reguladora de presión en un terreno municipal, posibilitar el acceso a este servicio para vecinos de la zona norte, Altos del Valle y Angel Gallardo, barrios que históricamente han quedado relegados en materia de infraestructura”, sostuvo Simoniello.

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Iniciativa

La iniciativa surge por medio de instancias de trabajo junto a integrantes de la Cooperativa Setúbal, su presidente José Luis Serafino y la Comisión Directiva, en las que se analizó la posibilidad de destinar una fracción de terreno de propiedad municipal para el emplazamiento de la infraestructura mencionada.

“Nos sumamos al trabajo de una cooperativa de servicios públicos tan importante como la Setúbal. Como tantas otras, son actores protagonistas en llevar soluciones donde el Estado no llega o lo hace de manera insuficiente”, indicó el concejal.

A su vez, Simoniello valoró que “este proceso nos deja a los santafesinos la certeza de que somos capaces de brindar soluciones. Nos permite resolver deudas del siglo XX, como el acceso a servicios básicos que tenemos que garantizar como ciudad capital, como el del gas natural, que todavía un 50% de la ciudad lo está esperando o el 30% que aún espera su conexión al sistema cloacal. Para ese futuro estamos haciendo hoy”.

Gasoducto Metropolitano

A partir de la obra del Gasoducto Metropolitano, que lleva adelante el Gobierno Provincial y cuenta con una ejecución superior al 90%, se sostiene esta necesidad de contar con un espacio adecuado para la instalación de una estación reguladora de presión y demás instalaciones asociadas al anteproyecto de redes de distribución de gas natural que la cooperativa proyecta desarrollar en distintos sectores de la ciudad.

“Este proceso comenzó cuando el Gasoducto Metropolitano se encaró como una decisión política para abastecer a más de 250.000 habitantes, cientos industrias y comercios. Una obra histórica que comenzó el anterior gobierno provincial y que hoy está terminando el gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro”, concluyó Simoniello.

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