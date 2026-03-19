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¿Quién es el hombre de Unión que acercó el nombre de Mateo Del Blanco al Chelsea?

Un exjugador de Unión, hoy inserto en el scouting europeo, aparece como pieza clave en el interés del club inglés por el lateral.

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 19:02hs
¿Quién es el hombre de Unión que acercó el nombre de Mateo Del Blanco al Chelsea?

El nombre de Mateo Del Blanco comenzó a instalarse con fuerza en el mercado internacional y, detrás de ese salto, emerge una figura con pasado en Unión. Se trata de Luciano Zavagno, exfutbolista del club y actual integrante del área de scouting del Chelsea, señalado como posible nexo en la operación.

Luciano Zavagno: de Unión al mapa global del fútbol

El recorrido de Luciano Zavagno tiene un punto de partida claro: Unión, donde jugó entre 1994 y 1997 y formó parte del ascenso de 1996. Su vínculo con la institución no es menor, ya que se declara hincha y conoce de cerca la identidad del club. Tras su retiro, inició un proceso de formación en scouting y análisis de jugadores, instalándose en Europa y construyendo una red de contactos que le permitió ingresar en estructuras profesionales de primer nivel.

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Desde 2015, Zavagno trabaja como ojeador en Chelsea FC, donde se encarga de detectar talentos con proyección internacional. Su tarea forma parte de una red global que apunta a anticiparse al mercado y captar futbolistas jóvenes antes de su explosión. Además, su nombre ha sido relacionado con circuitos cercanos al City Football Group, lo que refuerza su inserción en un modelo moderno basado en el análisis y la planificación estratégica.

Mateo Del Blanco y el interés europeo: cómo aparece el vínculo

El crecimiento de Del Blanco en Unión lo puso en la vidriera, pero el interés del Chelsea podría tener un punto de contacto concreto. La figura de Zavagno, con conocimiento del club y presencia en Europa, aparece como un posible facilitador en el seguimiento del jugador. Su doble pertenencia, pasado rojiblanco y presente internacional, lo posiciona como un nexo natural entre ambas realidades.

La estrategia del Chelsea de incorporar jóvenes promesas y potenciarlas en otros mercados encaja con el perfil del lateral santafesino. En ese esquema, el scouting cumple un rol determinante. El seguimiento previo, la evaluación de condiciones y el contexto del jugador son factores clave que suelen definirse a través de redes como la que integra Zavagno.

LEER MÁS: Unión expectante: El rumor que vincula a Mateo Del Blanco con un equipo inglés

La historia de Zavagno con Unión suma un componente simbólico a la posible operación. De haber surgido en el club a convertirse en parte del engranaje de una potencia europea, su trayectoria refleja la evolución del fútbol actual. Hoy, su nombre vuelve a cruzarse con el del club santafesino, pero desde otro lugar: el de un actor silencioso en el mercado internacional.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el interés europeo es concreto y el contexto lo respalda. Mateo Del Blanco se consolidó como una de las figuras de Unión y su proyección lo ubica cada vez más cerca de dar el salto. En ese camino, la pregunta que empezó a circular encuentra una posible respuesta: detrás del interés del Chelsea, hay un nombre con pasado rojiblanco que podría haber acercado la oportunidad.

Unión Mateo Del Blanco Chelsea Luciano Zavagno
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