Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Julián Palacios destacó el momento de Unión pero a la hora de hablar de los árbitros dijo "El audio del VAR lo escuché cinco segundos y lo saqué porque me dio vergüenza"

Julián Palacios habló sobre la polémica que se dio en el partido que Unión empató con Boca.

En el partido ante Boca, Julián Palacios metió un golazo para la apertura del marcador, pero en el segundo tiempo, el volante de Unión pidió el cambio por una molestia muscular.

El carrilero rojiblanco es el jugador más desequilibrante que viene teniendo el Tate, en base a goles, pero también por las asistencias y su participación en la faceta ofensiva.

Palacios habló del VAR, del rendimiento de Unión y de su molestia física

En la previa al encuentro con Defensa y Justicia, Palacios dialogó con el programa Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1 y entre otras cosas, se refirió a la polémica por la falta que no le cobraron antes del gol de Boca.

"Creo que para el jugador y la gente las estadísticas son muy importantes. El semestre pasado no se me estaba dando el gol o la asistencia, pero ahora sí. Hace cinco años que vengo entrenando doble turno para mejorar en todos los aspectos", comenzó diciendo.

Respecto a la molestia muscular que sufrió ante Boca dijo: "En una de las últimas jugadas antes de salir sentí un dolor en la pierna. Gracias a Dios me hice estudios y no salió nada. Por ahí siento un poco pesado el cuádriceps, pero lo estamos tratando y pensamos llegar lo mejor posible para el partido del sábado".

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A la hora de hablar del equipo expresó: "La intensidad es la base de lo que Leo (Madelón) nos transmite. Cuando salen las jugadas a uno o dos toques hay que estar fino. Es lindo, se entrena y se está dando. Todos en el plantel somos importantes, estamos bien preparados y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera".

"Hay que ir partido a partido. Lo importante es clasificarse entre los mejores ocho; después, en el mata-mata puede pasar cualquier cosa", sostuvo Palacios.

Por último y en relación al arbitraje ante Boca tiró: "Los fallos arbitrales duelen porque uno hace un esfuerzo enorme como club. Duele, pero cuando termina hay que pasar rápido la página. El audio del VAR lo escuché cinco segundos y lo saqué porque me dio vergüenza".